Biden se encontra com sobreviventes e familiares de vítimas de desabamento

Joe Biden, acompanhado da primeira-dama, Jill Biden, leva conforto aos sobreviventes e famílias

Joe Biden disse à imprensa que sobreviventes do colapso de condomínio em Miami e famílias das vítimas estão “passando por um inferno” depois de se encontrar com eles em Surfside. O presidente lamentou o ocorrido e transmitiu condolências a todos

Da Redação

O presidente Joe Biden mostrou-se consternado com a tragédia que ocorreu em Surfside – desabamento de parte de prédio de 12 andares do condomínio “Champlain Towers South”, na semana passada. O presidente se reuniu com as famílias das vítimas em Miami, acompanhado da primeira-dama, Jill Biden, oportunidade em que externou sentimentos e levou palavra de conforto a todos.

Biden expressou sua simpatia pelos afetados pela queda de condomínio, que culminou com 18 mortes confirmadas e cerca de 145 pessoas ainda desaparecidas. “Eles estão passando por um inferno”, disse Biden a imprensa sobre as famílias. “Jill e eu queremos que eles saibam que estamos com eles e o país com eles.”

O presidente reiterou que a busca pelos 145 desaparecidos restantes continuará, embora os esforços tenham sido interrompidos na quinta-feira em meio a preocupações com a estabilidade da parte de pé do prédio. Ele disse que as famílias das vítimas estão esperançosas, mas “realistas”.

“Eles sabem que as chances são, a cada dia que passa, ligeiramente diminuídas”, disse o presidente. “Mas, no mínimo, no mínimo, eles querem recuperar os corpos. Eles querem recuperar os corpos.”

Biden mencionou o encontro com uma mulher, cujo marido e filho estão desaparecidos, e observou como é difícil para as famílias não saber se seus entes queridos estão vivos ou mortos. Biden relatou a sua própria experiência de perda quando sua primeira esposa e filha morreram em um acidente de carro em 1972 e como foi doloroso não saber se seus dois filhos, Beau e Hunter, sobreviveriam aos ferimentos graves.

“Já é ruim perder alguém, mas a parte realmente difícil é não saber se eles estão sobrevivendo ou não”, disse ele.

Biden elogiou o governador da Flórida, Ron DeSantis, um republicano, e outros legisladores estaduais e federais por sua “cooperação total e completa”.

“Não há desacordo, sem brigas, todos estão no mesmo time”, disse ele. “A única coisa que me fez sentir bem sobre isso é a coesão que existe.”

O presidente pediu aos socorristas que aceitem cuidados de saúde mental, se necessário, após os esforços perigosos e traumáticos de busca e resgate.

“Haverá muita dor e sofrimento e até mesmo necessidade de ajuda psicológica nos dias e meses que se seguem, então não vamos a lugar nenhum”, disse ele a um grupo de socorristas que ele e Jill encontraram. “Me diga o que você precisa.”

Desabamento fatal

O prédio Champlain Towers South desabou na madrugada de 24 de junho. Cinco processos foram movidos até agora contra a associação do condomínio alegando negligência e falha na manutenção do prédio e forneceram um vislumbre das condições do condomínio antes de desabar.

Um engenheiro estrutural encontrou “grandes danos estruturais” e “abundante” trinca de concreto em um relatório de inspeção de 2018 que dizia que cerca de 8% das lajes de concreto na garagem e praça experimentaram “deterioração do concreto”. Um turista gravou um vídeo de água fluindo do teto para a garagem apenas 12 minutos antes de o prédio desabar.

Já houve 18 mortes confirmadas até agora por causa do desabamento do condomínio. Biden disse que ainda não há um “julgamento definitivo” sobre as causas do desabamento do prédio, apenas “especulação racional”.

Ele acrescentou que “muitos” sobreviventes e famílias de Surfside mencionaram que pensam que as mudanças climáticas e o agravamento das tempestades tropicais podem ter desempenhado um papel na deterioração da estrutura do edifício.