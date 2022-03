Biden quer saber: Xi Jinping apoiará a Rússia com armamentos militares?

Os presidentes Xi Jinping e Joe Biden têm encontro pelo telefone para discutir o destino da guerra

Encontro entre os presidentes Joe Biden e o chinês Xi Jinping será nesta sexta, pelo telefone, para se tratar de um assunto dos mais debatidos no mundo no momento: a guerra na Ucrânia. EUA temem que a China possa apoiar os russos com armamentos militares

Da Redação

O tão aguardado encontro entre o presidente Joe Biden e o presidente chinês Xi Jinping acontecerá nesta sexta, pelo telefone, para se tratar de um assunto dos mais debatidos no mundo no momento: a invasão da Rússia na Ucrânia. É a primeira vez que um diálogo de extrema importância, em caráter de segurança, é divulgado publicamente.

Segundo Jen Psaki, porta-voz da Casa Branca, a grande preocupação dos EUA é que a China possa fornecer equipamentos militares à Rússia, o que seria uma catástrofe. Disse que o governo americano será “franco e direto” em seu telefonema com Xi Jinping.

De acordo com relatórios de inteligência de Washington, os russos já pediram reforço aos chineses, que estariam considerando fornecer ajuda. Pelo menos um míssil russo atingiu a área próxima ao Aeroporto Internacional Danylo Halytskyi, em Lviv, na manhã desta sexta, informou o gabinete do prefeito da cidade, Andriy Sadovyi.

Sadovyi afirmou que o local atingido era uma empresa de reparos de aeronaves. A operação foi interrompida devido à invasão russa, portanto, nenhum funcionário estava no local no momento do ataque.

A cerca de 70 quilômetros da fronteira com a Polônia, Lviv fica às portas da OTAN – qualquer ataque na cidade pode gerar repercussões internacionais.

Biden que chamou Putin de “ditador assassino, bandido completo que está travando uma guerra imoral contra o povo da Icrânia”, afirmou que as medidas aplicadas em sanção à Rússia pela invasão ao território ucraniano necessitaram de “coragem”.

“Estamos apoiando não apenas as sanções econômicas, que têm um impacto gigantesco – e o que nós fizemos necessitou muita coragem e eu digo isso com toda a clareza”, disse.