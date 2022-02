Biden nomeia primeira mulher negra para integrar Suprema Corte dos EUA  

A juíza Ketanji Brown Jackson foi nomeada pelo presidente Joe Biden para Suprema Corte do país

A nomeação da juíza Brown Jackson para a Suprema Corte dos EUA consolida a promessa de campanha de Joe Biden de nomear a primeira mulher afro-americana para a mais alta corte do país

Da Redação

Após período de expectativas para a nomeação do novo membro da Suprema Corte dos EUA, o presidente Joe Biden anunciou na sexta-feira o nome da juíza Ketanji Brown Jackson para integrar o seleto corpo de jurados. Trata-se de um fato histórico no país, com a primeira afro-americana no mais alto tribunal do país, se confirmado pelo Senado.

A indicação de Brown Jackson permite que Biden cumpra uma promessa de campanha de nomear a primeira mulher afro-americana para a mais alta corte do país.

“A América precisa urgentemente de um juiz da Suprema Corte afro-americana que trabalhe incansavelmente para apoiar sistemas de justiça e igualdade para todas as pessoas, e acredito que Ketanji Brown Jackson fará exatamente isso”, disse o presidente.

Se aprovada pelo Senado, Brown Jackson se juntará às juízas Sonia Sotomayor e Elena Kagan como membro do bloco liberal do tribunal, que viu seu poder diminuir após a nomeação do então presidente Donald Trump da juíza conservadora Amy Coney Barrett.

A familiaridade do Senado com Brown Jackson pode aumentar suas chances de chegar à Suprema Corte.