À véspera do seu primeiro aniversário como presidente Joe Biden vai falar com o povo americano

Joe Biden falará ao país na véspera de seu primeiro aniversário como presidente, na quarta-feira, as 16h, disse a porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki. O presidente quer falar diretamente com o povo americano, abordando sobre as conquistas e desafios do seu primeiro mandato presidencial

Da Redação

Joe Biden que tomou posse como presidente dos EUA em 20 de janeiro de 2021, fará discurso à véspera do primeiro aniversário como chefe de estado, na quarta-feira, às 16h. Segundo a porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, o presidente quer falar diretamente com o povo americano, abordando sobre os feitos no seu primeiro ano de mandato. Sem dúvida, uma posse envolta de conflitos, após vencer a eleição contra Donald Trump, marcada pelo violento ataque ao Capitólio, em 6 de janeiro, por partidários do ex-presidente.

Em seu pronunciamento, Biden lembrará o povo americano da importância da vacinação contra Covid-19, mesmo depois de seu projeto ter sido derrotado na Suprema Corte dos EUA, que sugeria que empresas exigissem vacinação e testagem frequente de Covid aos funcionários –mandato se aplicará a profissionais da saúde.

De acordo com o governo, 90% dos americanos têm um posto de vacina a até cerca de 8 km de casa. O presidente reforçará o pedido à população para que vá tomar o imunizante, pois enfatiza que todos podem se vacinar.

Outro ponto a ser levantado é o ataque ao Congresso marcou grande parte deste primeiro ano de governo, no qual Biden conseguiu realizar planos econômicos ambiciosos, como o terceiro resgate ou seu projeto de infraestrutura. No entanto, precisa concretizar compromissos tão importantes como a regulamentação para garantir o direito ao voto ou a reforma da polícia, entre outros.