Em Bruxelas, Joe Biden cumpre agenda de encontros com líderes europeus e novas sanções à Russia

O presidente Joe Biden fica em Bruxelas nesta quinta-feira em reuniões com líderes da Otan, seguindo para a Polônia na sexta-feira onde se encontra com o presidente polonês Andrzej Duda. Na pauta, novas sansões à Rússia e apoio à Ucrânia

Da Redação

Joe Biden está reunido com os líderes dos países membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), em Bruxelas, na Bélgica. A cúpula discute sobre a guerra na Ucrânia e as novas medidas a serem tomadas em defesa do país devastado pelo exército russo.

O presidente do Estados Unidos, Joe Biden, está reunido nesta quinta-feira (24) em Bruxelas com os líderes dos países membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e o secretário-geral da aliança militar em Bruxelas, na Bélgica, para uma cúpula extraordinária da organização sobre a guerra na Ucrânia.

Biden terá uma longa missão no encontro com o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, e o presidente da França, Emmanuel Macron. Amanhã, o presidente segue para a Polônia, país vizinho da Ucrânia e que, agora, está na primeira linha do que alguns especialistas já estão chamando de “nova Guerra Fria”. No sábado, se encontrará com o presidente polonês Andrzej Duda.

A pauta dessas reuniões se atenta ao presidente Vladmir Putin, que insiste que a Ucrânia deve se renunciar a seu posicionamento pró-Ocidente.

A cúpula da OTAN desta quinta-feira deve aprovar um novo pacote conjunto de sanções contra Moscou, na tentativa de pressionar para que o presidente russo interrompa os bombardeios à Ucrânia e chegue a um acordo com o país vizinho. Ambos os lado, no entanto, admitem que não há avanços no diálogo de paz, que acontece há mais de uma semana.