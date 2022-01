Testes rápidos gratuitos serão distribuídos em escolas todos os meses, segundo o governo Biden

Depois que os estados enviarem os pedidos iniciais, as primeiras remessas serão entregues ainda este mês. O governo Biden tomará várias medidas para aumentar o acesso aos testes de Covid-19 nas escolas – em 10 milhões por mês

Da Redação

O governo de Joe Biden tomará várias medidas nesta quarta-feira para aumentar o acesso aos testes de Covid-19 nas escolas. No total, o governo disse que essas ações e alocações ajudarão a aumentar o número de testes disponíveis para as escolas, em 10 milhões por mês.

Com isso, cinco milhões de testes rápidos gratuitos serão distribuídos para escolas todos os meses para ajudar a manter essas escolas abertas. E os “Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC)” trabalharão com estados que desejam enviar solicitações de testes adicionais em distritos escolares de alta necessidade.

Essa nova alocação se baseia no programa “Epidemiologia e Capacidade Laboratorial (ELC)” do CDC, que distribuiu US$ 10 bilhões em recursos aos estados para apoiar os testes de Covid-19 nas escolas.

O CDC trabalhará com estados que possam enviar solicitações de testes adicionais para distritos escolares de alta necessidade que possam colocar esses testes em uso imediatamente. Depois que os estados enviarem os pedidos iniciais, as primeiras remessas serão entregues ainda este mês.

O “Departamento de Educação” e o CDC também trabalharão com estados e organizações externas para ajudar as escolas a se conectarem com os provedores de testes disponíveis em seu estado.

As oportunidades de apoio às escolas podem incluir a localização de unidades federais de avaliação dentro ou perto das dependências da escola; estabelecer horários específicos de funcionamento para alunos, suas famílias e funcionários da escola; ou dedicar uma parte específica das provas diárias às comunidades escolares.

As escolas devem entrar em contato com sua jurisdição para se juntar aos esforços financiados pelo ELC estaduais existentes. O CDC e o ED também envolverão as escolas para ajudá-las a aprender como configurar programas de teste e como podem usar seus fundos do “American Rescue Plan” para apoiá-los.