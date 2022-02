Joe Biden alerta cidadãos americanos na Ucrânia e pede para deixem o país imediatamente

Joe Biden pede para que cidadão americanos na Ucrânia deixem imediatamente o país, pois a situação pode sair do controle com a invasão da Rússia. “Estamos lidando com um dos maiores exércitos do mundo”

Da Redação

Com o agravamento da tensão entre Rússia e Ucrânia, o presidente Joe Biden disse na quinta-feira que os americanos que vivem na Ucrânia que deixem o país “imediatamente”. Biden alerta que “as coisas podem sair do controle rapidamente na região.”

“Os cidadãos americanos devem sair agora”, reforçou Biden em entrevista. “Não é como se estivéssemos lidando com uma organização terrorista. Estamos lidando com um dos maiores exércitos do mundo. É uma situação muito diferente e as coisas podem enlouquecer rapidamente.”

Biden acrescentou que, disse, “não há” uma situação que possa levá-lo a enviar tropas dos EUA para resgatar americanos que tentam sair da Ucrânia. Essa é uma guerra mundial quando os americanos e a Rússia começam a atirar um no outro”.

Se o presidente russo, Vladimir Putin, é “tolo o suficiente para entrar, ele é inteligente o suficiente para não fazer nada que possa impactar negativamente os cidadãos americanos”, acrescentou Biden.

A Casa Branca aprovou um plano para os quase 2.000 soldados americanos na Polônia para ajudar os americanos que podem tentar evacuar a Ucrânia se a Rússia invadir, de acordo com duas autoridades americanas familiarizadas com o assunto.

As forças dos EUA não estão atualmente autorizadas a entrar na Ucrânia se uma guerra estourar, e não há planos para eles conduzirem uma operação de evacuação de não combatentes semelhante à operação dos EUA no Afeganistão no verão passado.

O “Departamento de Estado dos EUA” repetiu na quinta-feira seu alerta, dizendo que os americanos não devem viajar para a Ucrânia “devido ao aumento das ameaças de ação militar russa” e pediu aos que estão no país para partirem imediatamente.

Os EUA estimam que a Rússia tenha mais de 100.000 soldados perto da fronteira com a Ucrânia, com milhares adicionados apenas esta semana, de acordo com um funcionário do governo.

Biden deve falar nesta sexta-feira com líderes europeus e da Otan sobre o acúmulo de tropas russas perto da Ucrânia, de acordo com uma pessoa familiarizada com os planos.

A ligação conjunta com os líderes da França, Reino Unido, Itália, Alemanha e outros lugares ocorre no momento em que as nações ocidentais procuram vias diplomáticas para neutralizar a crise.