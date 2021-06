Benefícios e atrasos nas obras do ‘Aeroporto Internacional de Tampa’

Obras do ‘Aeroporto Internacional de Tampa’ podem ser concluídas no final do ano

O “Aeroporto Internacional de Tampa” está em obras, e grande parte da fase atual está programada para ser concluída no final deste ano ou no início do próximo, informam os executivos do aeroporto. Entre atrasos e benefícios – para agilizar e facilitar os embarques –, as construções podem terminar com três meses de antecedência

Da Redação

O que está acontecendo com a construção do “Aeroporto Internacional de Tampa”? A pandemia fez de 2020 um dos piores anos das viagens aéreas, especialmente para aeroportos. A contagem de passageiros, no “Aeroporto Internacional de Tampa”, caiu para seus níveis mais baixos desde 1993.

Os executivos do aeroporto projetaram uma queda na receita operacional de US $ 74,6 milhões em setembro. E os funcionários adiaram US $ 906 milhões em projetos de construção até 2025.

Mas a queda nas viagens teve um lado positivo: as equipes de construção que trabalhavam nas grandes reformas do “Internacional de Tampa” podiam atuar mais horas sem incomodar os passageiros. Como resultado, vários projetos incluídos no “plano mestre” de US $ 2 bilhões do aeroporto estão adiantados.

O aeroporto de Tampa está atualmente em sua segunda das três fases do plano. Grande parte da fase atual está programada para ser concluída no final deste ano ou no início do próximo. Entre os projetos programados estão a construção de uma nova ponte, “Taxiway A” ; uma nova planta que controla utilidades como ar-condicionado para o aeroporto e um prédio de escritórios de nove andares, chamado “SkyCenter”.

O lado de desembarque do “Blue Side” do aeroporto está recebendo oito faixas expressas junto ao meio-fio para despachar bagagens mais rapidamente. O “Tampa Internacional” fechou a área por algumas semanas na primavera passada para acelerar o trabalho, e agora se espera que seja concluído no início de outubro.

Um dos principais aspetos que os visitantes notarão, ao se aproximarem do aeroporto, é o projeto de alargamento da estrada. Uma faixa está sendo adicionada em cada lado da “George J. Bean Parkway”, e os sinais suspensos indicando que os motoristas diretos também estão sendo substituídos. A obra será concluída em novembro, com três meses de antecedência.

Entre os quase US $ 1 bilhão em projetos que foram arquivados ou reprogramados está o “Lado Ar D”, um esforço de US $ 690 milhões para construir 16 portões para voos domésticos ou internacionais.

A demolição da garagem de aluguel do “Red Side” também ajudou a abrir espaço para a guia do ônibus espacial. Embora originalmente projetada para terminar no final de 2024, essa data foi adiada por mais quatro anos.