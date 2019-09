Edição de setembro/2019 – p. 16

Benefícios do mergulho podem mudar sua vida

Nada como um bom mergulho, sob a orientação de profissional experiente, prática esportiva que fortalece os pulmões, melhora a respiração e alivia o estresse do dia a dia. São tantos os benefícios que poderá mudar para sempre sua maneira de como experimenta o mundo. Explorar as maravilhas do universo subaquático, interagindo e descobrindo ecossistemas escondidos sob a superfície é um privilégio, acredite. A “Escola de Mergulho Water Dose”, comandada pelo instrutor de mergulho Erick Dias, proporciona ao aluno o prazer de mergulhar com segurança, e não importa idade, a oportunidade é para todos – desde os oito anos até a terceira idade. “Nadar e mergulhar transforma a pessoa e supera o trauma de ficar submerso com uma técnica especial, que irá transpor inconvenientes. E em apenas três dias o aluno estará apto para o mergulho”, explica o instrutor, Erick.

“Os benefícios para a saúde são inúmeros, superando o deficit de atenção, a imperatividade de adultos e crianças, geralmente prejudiciais no trabalho e nos estudos. O aluno recebe toda orientação de nadar e mergulhar, obtendo noção de resgate, o que é importante. O tempo todo mantém o foco e isso ajuda muito na concentração. Devido à flutuabilidade, mergulhar faz você se sentir como se estivesse voando, e o deslocamento com flutuabilidade dará a sensação de um voo, ingressando em um novo mundo”, conta Erick Dias.

Quanto ao estilo de mergulho e o tempo máximo submerso, o instrutor foi enfático afirmando que, “tudo vai depender da profundidade do mergulho. Temos a praia ‘Blue Heron Bridge’, que é crucial ao mergulhar, que fica no sul da Flórida, na Riviera Beach, a duas horas de Orlando. Lá você pode mergulhar até cinco metros, e poderá ver uma paisagem fantástica, com arraia e tubarões. Muitas pessoas vão para a praia mergulhar e os tubarões são a grande atração do mergulho”.

E você, leitor, pode estar se perguntando: Os tubarões não atacam humanos? Segundo Erick, o mergulhador não pode deixar de experimentar um mergulho com tubarões, que em geral, sofrem preconceito e são rotulados como nossos maiores inimigos mortais. A verdade é que estes animais parecem sentir pouco interesse por humano, que não é um prato comum na dieta do tubarão. A possibilidade de morrer fulminado por um raio ou num acidente de automóveis é muito maior do que ser atacado por um tubarão.

Quanto ao mergulho no mar, disse Erick que é um dos destinos mais procurados pelos mergulhadores, que podem ver corais e restos de navios que naufragaram. E entrar em alguns compartimentos desses navios abandonados no fundo do mar, é instigante. “Você não vai acreditar quando estiver diante das maravilhas e biodiversidades do universo submarino. A experiência irá te ajudar a compreender melhor a importância em preservar os oceanos e mares do nosso planeta”, alerta.

“Tem também o mergulho em cavernas da Flórida, que é maravilhoso. As cavernas da Flórida são fantásticas e nos trazem uma experiência inigualável. Não só por serem bonitas, mas pela grande variação em tipos e formatos disponíveis ao mergulhador devidamente treinado. Há cavernas rasas, profundas, com ressurgência e insurgência”, avisa o instrutor.

Como funcionam as aulas

Explica o instrutor da “Water Dose” que as aulas de mergulho são para turistas e residentes, e mesmo as pessoas que nunca mergulharam terão técnicas adequadas para praticar o esporte mais procurado do mundo. “As nossas aulas são práticas e funcionais e o aluno poderá se formar em mergulho em apenas três dias, recebendo certificado do curso. O que recomendo ao aluno é que compre apenas a máscara e os pés de pato, por questão de adequação ao seu tipo físico, que os demais acessórios a escola fornecerá”, informa.

“No primeiro dia o aluno terá aula teórica, com as devidas explicações de como mergulhar na piscina. Depois acontecem dois mergulhos acima de doze metros e, no terceiro dia, mais dois mergulhos. Haverá testes de habilidades, depois os procedimentos cabíveis que as aulas requerem. Com certeza o aluno estará apto a mergulhar, inclusive no mar ou em cavernas”, relata o instrutor.

“Quando você faz o curso você tem uma ficha médica onde são pontuados os tipos de doenças e limitações, se o aluno fez cirurgia e que tipo de cirurgia. Todo diagnóstico necessário para uma avaliação. E dependendo do caso, o aluno deverá passar pelo médico antes de iniciar o curso de mergulho. Posso dizer que é um dos esportes mais seguros do mundo. Mergulhar é uma prática segura. Você chega a lugares que ninguém nunca chegou”, acrescenta.

Como lidar com o medo

“É importante ressaltar que o aluno passa por um teste de sobrevivência, caso ele tenha algum tipo de problema durante o mergulho”, orienta Erick. “O aluno terá de tirar a sua máscara embaixo d’ água, limpar o regulador e recolocar a máscara. É um exercício para lidar com o medo. Isso deve ser feito em segundos, o preparando para um possível incidente com sua máscara, quando, por exemplo, algo bater contra o seu rosto, ou máscara, necessitando limpar o visor ou o regulador”.

Quanto ao tipo de alimentação durante as aulas de mergulho, Erick Dias recomenda ao aluno para que coma frutas, alimentos leves e que tome bastante água. “O mergulho nos deixa com a boca seca, portanto, tomar água é muito importante durante os procedimentos de mergulho. Seguindo as devidas orientações, o aluno terá ótimos benefícios de saúde e total aproveitamento nas aulas de mergulho”, complementa.