Risco iminente de rompimento da barragem do reservatório de Piney Point coloca área em perigo

Segundo informações do Departamento de Segurança Pública, o rompimento da estrutura da barragem do reservatório da Piney Point, em Manatee County, pode liberar mais de dois bilhões de litros de água tóxica caso não seja contido a tempo

Da Redação

Há um clima de apreensão entre os moradores da região de Tampa Bay, após o alerta de autoridades quanto a iminência de rompimento da barragem do reservatório da Piney Point ,em Manatee County. O vazamento no reservatório foi identificado há alguns dias, e ficou comprovado que o perigo da água tóxica contaminar pessoas é evidente, portanto, mais de 300 casas foram evacuadas.

O vazamento foi encontrado em uma parede de contenção do reservatório, que fica a 64 km ao sul de Tampa Bay. De acordo com o Departamento de Segurança Pública, o colapso da estrutura pode liberar mais de dois bilhões de litros de água tóxica caso não seja contido a tempo.

Quanto aos acontecimentos na barragem, autoridades disseram que o muro de contenção pode desmoronar a qualquer instante. Residentes e empresas uma milha ao norte da instalação, e meia milha ao sul foram solicitados a evacuar. Não há previsão de evacuações adicionais – 316 casas permanecem sob aviso de evacuação no condado de Manatee.

O governador da Flórida, Ron DeSantis, ao tomar conhecimento da gravidade da barragem do reservatório da Piney Point, declarou estado de emergência na região. Pede a todos que fiquem atentos nas próximas horas.

O estado de emergência abrange os condados de Manatee, Pinellas e Hillsborough para garantir que os recursos sejam alocados para a resposta e recuperação necessárias.

O assunto em Tampa Bay é quanto à barragem – rompimento a qualquer hora. E segundo relato de uma moradora local, está sendo extremamente difícil deixar pra trás o que foi construído durante anos. Os demais moradores atenderam ao alerta das autoridades e deixaram suas casas, esperançosos de que o problema seja sanado.

Esforços ininterruptos

Para garantir reforço na estrutura do reservatório, equipes trabalham ininterruptamente, com bombeamento adicional e descargas controladas da água. A grande preocupação de técnicos e engenheiros é com a destruição de mais duas áreas de contenção de resíduos localizadas na região.

No fim de semana, vinte bombas adicionais foram transportadas pela Guarda Nacional da Flórida e já vão estar funcionando nesta segunda-feira para ajudar a drenar a água em uma liberação controlada na Baía de Tampa.

Uma liberação controlada de água começou em 30 de março a uma taxa de 35 milhões de galões por dia. As bombas adicionais ajudarão a bombear 23.500 galões de água por minuto, ou 33 milhões de galões de água por dia em Tampa Bay, em Port Manatee.