Balão caiu em cima da aeronave da Gol provocando tumulto entre as equipes de segurança de Cumbica

Com a logo do SBT – emissora de Sílvio Santos –, um balão caiu em cima de avião da Gol, na pista do Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo. As imagens do balão caindo na pista do aeroporto geraram críticas ao sistema de segurança do espaço aéreo

Da Redação

Foi correria e paralisação nas atividades no Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo, quando um balão – com a logo do SBT (Sistema Brasileiro de Televisão), do Grupo Sílvio Santos –, caiu na pista no domingo pela manhã. Parte do balão, com imagens de programas da emissora e uma bandeira presa por cordões, caiu em cima da cauda de um avião da Gol estacionado no pátio. A princípio houve tumulto, mas a situação foi controlada.

A Gol disse em nota que a queda do balão não machucou passageiros ou funcionários. Relatou que o avião atingido pela bandeira não teve danos e a aeronave pode seguir voo, após a retirada do objeto. As equipes de solo do aeroporto e de manutenção da Gol atuaram com agilidade para a retirada do balão, garantindo a segurança dos passageiros e de todos os envolvidos na operação.

“A Companhia reforça que soltar balão é crime e põe em risco o espaço aéreo, já que os balões podem colidir com aeronaves, enroscar nas turbinas dos aviões, provocar incêndios ou até mesmo cair na pista sobre aeronaves em abastecimento”, completou a empresa.

As imagens do balão caindo na pista do Aeroporto Internacional de Guarulhos percorrem o mundo e críticas foram feitas ao sistema de segurança do aeroporto. Caso o balão tivesse enroscado na turbina de alguma aeronave em decolagem ou pouso, as consequências seriam fatais.

Vídeos e fotos circulam neste nas redes sociais. As imagens da queda do balão foram gravadas por funcionários que trabalham em Cumbica e por passageiros. Segundo testemunhas, ele sobrevoou o aeroporto até cair perto dos portões de embarque.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) de São Paulo disse que “realiza diligências para identificar a pessoa que soltou o objeto” e que a as policias Civil e Militar “estão empenhadas no combate à soltura de balão”.