A cena inusitada provocou destruição e incêndio com a queda de um bimotor em quintal de residência em Houston

“Foi um milagre” disse bombeiro que esteve no local onde um bimotor Cessna 421 caiu no quintal de uma casa em Houston, no Texas, após sair do “Aeroporto Hobby”. Os passageiros do avião não tiveram ferimentos

Foi um susto para vizinhos e moradores de uma casa em Houston, no Texas, quando um pequeno avião que transportava quatro pessoas caiu no quintal da residência, provocando correria. Todos, passageiros e moradores, saíram ilesos da queda, que quebrou a asa da aeronave e provocou incêndio, controlado pelo Corpo de Bombeiros que chegou rapidamente ao local.

A “Administração Federal de Aviação (FAA)” disse em comunicado que o avião, um bimotor Cessna 421, caiu após sair do “Aeroporto Hobby” por volta das 14h45. O avião, registrado no México, tinha como destino o “Aeroporto Internacional de San Antonio”.

Os quatro passageiros a bordo do avião não tiveram ferimentos, informaram os bombeiros que fizeram a ocorrência. Também os moradores da casa onde o bimotor caiu no quintal não foram atingidos pelo impacto da queda, assim como os vizinhos mais próximos.

“Foi um milagre, pois a queda poderia ter causado mortes e muitos estragos. Faltaram alguns centímetros para o avião invadir a casa, ele parou no limite”, disse um dos bombeiros. Ele relatou que os passageiros da pequena aeronave foram socorridos e todos os procedimentos de socorros foram realizados.

Proprietário de casa atingida

Lalo Gonzalez, proprietário da residência que teve o quintal invadido falou à imprensa local que, “o motor da turbina e o pequeno avião pousaram a cerca de 13 pés da parede dos fundos da minha casa. Minha cerca, o pátio e todas as cadeiras do gramado estão danificadas”, disse ele, acrescentando que a banheira de hidromassagem de um vizinho foi “completamente queimada”.

O “Conselho Nacional de Segurança nos Transportes” supervisionará a investigação e fornecerá atualizações adicionais.