Os novos moradores da Flórida serão orientados de como enfrentar a temporada de furacões

Desde o início de 2020, mais de meio milhão de pessoas trocaram carteiras de motorista de fora do estado por outras com endereço na Flórida. Os corretores de imóveis relatam vendas de casas disparadas conforme a pandemia Covid-19 criava liberdades de trabalho. Autoridades alertam para o despreparo dos recém-chegados à temporada de furacões

Da Redação

Com a chegada de novos moradores à Flórida, de outros estados, a preocupação das autoridades e gerentes de emergência que orientam e monitorizam a temporada de furacões, é o quanto eles estejam prontos para enfrentar esse fenômeno. Os residentes já experientes começam a se organizar na compra dos suprimentos necessários: lanternas, rádios, lonas, baterias e geradores. Isso, no entanto, ainda não ocorre com os recém-chegados.

No ano passado, dezenas de milhares de pessoas se juntaram às fileiras dos residentes da Flórida, e sua perspicácia de tempestade – lidar com os furacões –, agora é uma preocupação urgente. Nem todos dos novos moradores conhecem ou passaram pela experiência, o que requer empenho das autoridades de gerenciamento de emergências.

Desde o início de 2020, mais de meio milhão de pessoas trocaram carteiras de motorista de fora do estado por outras com endereço na Flórida – incluindo 35.600 no condado de Palm Beach – , e os corretores de imóveis relatam vendas de casas disparadas conforme a pandemia Covid-19 criava liberdades de trabalho.

O diretor da “Divisão de Gerenciamento de Emergências da Flórida”, Kevin Guthrie, disse que as mensagens de preparação para furacões para novatos em caso de tempestade podem ser tão diretas quanto uma lista de compras e saber se uma casa tem janelas resistentes a furacões. São as mensagens mais complicadas, como quem deve evacuar, quando e para onde, que podem ser mais difíceis de transmitir.

“Há um sentimento subjacente de preparação e de saber o que fazer”, disse Guthrie, que assumiu o cargo de diretor de gerenciamento de emergência em 1º de maio.“ Mas temos muitas pessoas se mudando para o estado e certamente precisamos que elas entendam o que significa evacuar. ”

E mesmo os residentes mais experientes da Flórida tiveram problemas para avaliar se deveriam ficar ou partir durante o furacão Irma de 2017, que ameaçou o estado por dias, antes de chegar à costa perto de Cudjoe Key como uma tempestade de categoria 4, em 10 de setembro.

Estima-se que 6,8 milhões de pessoas evacuaram para o norte, causando caminhadas imprevistas de 20 horas do sul da Flórida até a Geórgia. A multidão de pessoas presas na fronteira sobrecarregou os hotéis e abrigos de pequenas cidades.

O êxodo em massa, que incluiu pessoas que não estavam nas zonas de evacuação, estressou o suprimento de gás, não apenas em quantidade, mas em mão de obra, já que a polícia era necessária para escoltar os caminhões até os postos de gasolina e, em seguida, escoltar os funcionários dos postos até a segurança para que pudessem operar as bombas até pouco antes de Irma desembarcar.

Os gerentes de emergência perceberam que a mensagem de evacuação precisava ser refinada. Não evacue só porque algum grupo do Facebook disse para fazer isso. As novas mensagens visam evitar os chamados “evacuados das sombras”– pessoas que fogem quando não precisam e que fogem centenas de quilômetros, em vez de dezenas de quilômetros para o interior.

Na Flórida, as zonas de evacuação são baseadas em enchentes de tempestade, não vento, então as áreas do interior raramente estão em zonas de evacuação, a menos que estejam ao longo de um rio ou outro corpo de água, como o Lago Okeechobee, que pode transbordar durante uma tempestade.

Zonas de evacuação

Áreas de ventos e tempestades intensas – As zonas de evacuação do condado de Palm Beach terminam aproximadamente a leste da Dixie Highway, exceto nas áreas mais porosas de Boca Raton e Riviera Beach ao norte da linha do condado de Martin. E depois há a “Zona A”, que inclui casas fabricadas ou estruturalmente defeituosas que podem estar em qualquer lugar do condado. A “Zona L” cobre áreas na costa sudeste do Lago O, como Belle Glade e Pahokee.

Mas em vez de apenas “conhecer sua zona”, as pessoas também deveriam “conhecer sua casa”, ou seja, se você não está em uma zona de evacuação, tenha uma ideia do que sua casa pode suportar – ela tem janelas com classificação de impacto, é mais recente construção construída com padrões mais elevados após o furacão Andrew, quantos anos tem o telhado?

“Em Irma, vimos pessoas que tinham casas fortes e não estavam nas zonas de evacuação saírem por medo e essa foi uma questão crítica que causou muitos problemas”, disse Eren Erman Ozguven, professor associado do departamento de engenharia civil da Florida A&M University e Florida State University. “Temos muitas informações e recursos para lidar com tempestades, é uma questão de traduzir essas informações para novas pessoas.”

Além disso, Guthrie disse que as pessoas deveriam considerar que a eletricidade poderia ficar sem eletricidade por mais de uma semana após uma tempestade. Ele recomenda ter suprimentos para cinco a sete dias. Isso é um aumento da regra de três dias de longa data da FEMA. “Fale com os vizinhos, mas consulte as fontes oficiais sobre a possibilidade de evacuação”, finaliza.