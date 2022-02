É preciso ter cuidado ao se aproximar de cães em abrigos de animais, podem atacar, dizem autoridades

Duas mulheres foram atacadas por um cachorro em um abrigo de animais em Oakland Park, Broward. Uma delas não resistiu aos ferimentos e morreu. É preciso cuidado redobrado, principalmente com cães de abrigo de animais ou de animais agressivos

Da Redação

Autoridades na Flórida pedem atenção e cuidados redobrados às pessoas ao se aproximarem de cães em abrigos de animais. O índice de ataques a humanos cresceu e isso é preocupante. Duas mulheres foram atacadas por um cachorro em um abrigo de animais em Oakland Park, Broward. Uma delas não resistiu aos ferimentos e morreu, confirmaram as autoridades.

A tragédia ocorreu na organização sem fins lucrativos “100 + Abandoned Dogs of Everglades Florida”, localizada na 345 East Commercial Boulevard. As autoridades receberam uma ligação às 10h54 alertando-as para a emergência. Polícia e bombeiros de Oakland Park foram para o local.

Claudinne Caro, porta-voz do Gabinete do Xerife de Broward, disse que conseguiu identificar duas mulheres adultas que foram transportadas para hospitais da região. “Uma delas foi transportado em alerta de trauma e infelizmente morreu no hospital”, disse.

Segundo as autoridades, as duas mulheres trabalhavam no abrigo de animais. “Uma delas estava com o cachorro, quando, de forma prematura, o cachorro acabou atacando-a”, disse Caro.

A segunda mulher tentou ajudar a primeira e, no processo, ela também foi ferida. E foi isso que aconteceu, de acordo com os pesquisadores. O cão foi descrito como uma raça grande e mestiça. No entanto, sua raça exata é desconhecida.

Autoridades da Flórida disseram que os ataques de cães a humanos cresceu nas últimas semanas, lembrando o caso de um menino de 6 anos que ficou entre sua irmãzinha e o cachorro durante o ataque. Ele sobreviveu, embora tenha ficado com o rosto e partes do corpo machucados. A garotinha não se feriu.