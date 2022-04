Lançamentos de foguetes e aumento do número de voos na Flórida comprometem o espaço aéreo

O alerta da “Administração Federal de Aviação (FAA)” aponta que aumento de voos e lançamentos mais frequentes de foguetes de Cabo Canaveral exigem medidas emergenciais o quanto antes. O espaço aéreo da Flórida está congestionado, diz a agência

Da Redação

Com aumento de voos nos aeroportos da Flórida – principalmente no “Aeroporto Internacional de Orlando” –, além de lançamento mais frequentes de foguetes, segundo notificou a “Administração Federal de Aviação (FAA)”, vem contribuindo para o congestionamento do espaço aéreo. Uma reunião com especialistas e companhias aéreas na Flórida será marcada para os próximos dias.

Em Orlando, por exemplo, disse a “FAA”, o serviço aumentou 100% – mais pessoas estão chegando e saindo da Flórida, e isso contribui para o aumento do congestionamento no já movimentado espaço aéreo, disseram autoridades federais.

A agência prevê que o número de lançamentos de Cabo Canaveral dobrará este ano e medidas emergenciais precisam ser tomadas o quanto antes. As viagens estão crescendo e a “Administração Federal de Aviação” está tentando reduzir as interrupções nos voos.

Durante lançamentos e pousos, a “FAA” afirmou que uma zona de exclusão aérea é ativada. Pode se estender por quilômetros ao redor do lançamento, dependendo do tipo de foguete e da localização. Há um número maior de operações no espaço aéreo militar próximo, atividade mais frequente de tempestades em toda a península e uma “cadência intensificada de lançamentos espaciais”.

Portanto, durante reunião entre a cúpula da “Administração Federal de Aviação” e companhias aéreas da Flórida serão discutidas medidas de operação para evitar o congestionamento do espaço aéreo com aumento de voos e lançamentos de foguetes.

Nota da “Administração Federal de Aviação”

“No início de maio, a FAA sediará uma reunião de dois dias com as companhias aéreas para discutir formas de aumentar a eficiência da estrutura do espaço aéreo existente. Nos últimos meses, vários fatores contribuíram para o aumento do congestionamento no já movimentado espaço aéreo. Isso inclui um número maior de operações no espaço aéreo militar próximo, atividade mais frequente de tempestades em toda a península, bem como uma cadência aumentada de lançamentos espaciais. Ao mesmo tempo, o número de voos programados para os aeroportos mais movimentados da Flórida se recuperou para bem acima dos níveis pré-pandemia. A combinação desses fatores deixa pouca margem para o sistema absorver atrasos de voos, principalmente durante períodos de pico de demanda de viagens, como finais de semana e feriados.”