O número crescente de homeless na Central Flórida preocupa grupos humanitários em Orlando

A necessidade é grande e Organizações sem fins lucrativos de Orlando lutam para ajudar a crescente população de sem-teto. Falta de moradias populares impulsiona no aumento da demanda por ajuda

Da Redação

Com total empenho para ajudar os sem-teto da Flórida Central, o movimento para os Sem-teto – “Coalition for the Homeless” –, conseguiu ajudar um número crescente de pessoas sem moradias com fundos do programa federal “CARES Act”. Entretanto, membros dessa ação humanitária afirmam que o dinheiro deve expirar em setembro, o que pode levar a um aumento no número de moradores de rua – pessoas que lutam para encontrar moradia.

Allison Krall, CEO e presidente da “Coalition for the Homeless” disse que o numero de pessoas em abrigos em Orlando aumenta de forma preocupante. Alerta para que medidas emergências sejam tomadas o quanto antes.

Em 2021, a organização disse que mais 538 pessoas entraram em seu sistema de “Serviços para Moradores de Rua”, pela falta de moradias acessíveis na Flórida Central, o que eleva a crise dos homeless.

“Há tão poucas unidades disponíveis para pessoas que estão na extremidade inferior da escala salarial”, disse Krall. “Sua taxa de pagamento certamente não acompanhou os aumentos no aluguel e apenas no ano passado, de dezembro de 2020 a novembro de 2021, o aluguel em toda a área de três condados da Flórida Central aumentou 18,9%”.

Esta é a mesma questão que a organização sem fins lucrativos “Family Promise of Greater Orlando” ouve das pessoas a quem oferece serviços.

“Normalmente, atenderíamos 75 famílias por ano e, em 2021, conseguimos atender mais de 200 famílias, por isso sabemos que a necessidade é grande. Estamos vendo famílias que estão pagando até 50% de sua renda apenas com aluguel e é muito difícil pagar as contas dessa maneira e depois aumentos nos preços do gás e aumentos nos mantimentos ”, disse Kathie Southern, diretora executiva da “Family Promise.”

E enquanto a “Coalition for the Homeless and Family Promise” está fazendo sua parte para combater a crise dos sem-teto por meio de diferentes programas e recursos, o pastor Cilphonose Salomon da igreja “Eglise de Dieu D’operation de la Benediction” organiza eventos de distribuição de alimentos para ajudar famílias carentes a ter comida na mesa.

O prefeito de Orange County, Jerry Demings, disse que está trabalhando para resolver a lacuna nos serviços para sem-teto depois de receber os resultados de um estudo feito pelo “Heart of Florida United Way.”

“Nós olhamos para nossos sem-teto, um número desproporcional deles é mentalmente doente, e eles também têm transtornos por substâncias”, disse Demings. “Temos o plano, temos o relatório e agora estamos construindo o plano para resolver isso, onde há lacunas nesses serviços.”