É importante ficar atento na volta para casa, alerta a polícia, quando acontecem roubos e eventos inesperados

E após três décadas de baixas históricas, as taxas de criminalidade na cidade de Nova York crescem – aumento de 46,7% nos roubos, de 54% nos incidentes de furto e um salto de 14,9% nas denúncias de estupro é preocupante

Para nova-iorquinos, o índice de violência na cidade provoca medo. De acordo com o “Departamento de Polícia de Nova York”, um aumento de 46,7% nos roubos, de 54% nos incidentes de furto e um salto de 14,9% nas denúncias de estupro é preocupante. As taxas de homicídio diminuíram 13,1% em relação ao ano passado, mas ainda aumentaram 9,2% nos últimos dois anos.

E após três décadas de baixas históricas, as taxas de criminalidade na cidade de Nova York começaram a aumentar em 2020. Autoridades atribuem o aumento a uma combinação de fatores, incluindo mudanças no sistema de justiça – como a nova legislação de reforma da fiança de Nova York – e uma enxurrada de armas traficadas ilegalmente, que grupos de defesa de armas e criminologistas dizem ter sido alimentada pela incerteza da pandemia de coronavírus.

As dificuldades econômicas e sociais provocadas pela pandemia tiveram um papel no aumento da criminalidade, com o número de pessoas em situação de rua desde o início da pandemia aumentando “substancialmente”, segundo o prefeito Eric Adams.

Em janeiro, Adams anunciou um plano abrangente para combater a onda de crimes. As medidas incluem um aumento de policiais em patrulha, recursos adicionais para a unidade de apreensão de armas existente na cidade, nova tecnologia para impedir o fluxo de armas e criação de empregos para moradores em risco.

Ele também reviveu uma controversa unidade à paisana na força policial renomeada como “Equipes de Segurança do Bairro”. O comissário de polícia Keechant L. Sewell atestou o plano, dizendo que a polícia de Nova York está comprometida em enfrentar o crime de frente.

Crimes de ódio

Os crimes de ódio na cidade de Nova York aumentaram 76% até agora neste ano em comparação com o mesmo período do ano passado, de acordo com dados da Força-Tarefa de Crimes de Ódio do NYPD. Os americanos asiáticos foram especialmente visados, geralmente devido à culpa equivocada pela pandemia.

Portanto, é importante ficar atento, seja durante a volta a volta para casa, o que requer muito cuidado, alertam autoridades da polícia. Todo mundo desconfia de todo mundo e isso traz preocupação. É “verdadeiramente de partir o coração o aumento da criminalidade em nossa cidade”, desabafou uma usuária do metrô em Mannhattan.