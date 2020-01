Edição de janeiro/2020 – p. 05 e 06

Atrações, novos brinquedos e adrenalina agitam Orlando em 2020

O destino turístico de brasileiros e visitantes de outros países, em Orlando, ficará mais incrementado em 2020, com a série de novidades que vem sendo preparada para parques e demais áreas de visitação, além de restaurantes e lojas. Uma cidade que se renova a cada ano, investindo em complexos de entretenimento, que ganham novas atrações em parques de diversões de marcas como Disney, SeaWorld e Universal. E segundo os organizadores do mundo do entretenimento, brinquedos e zonas temáticas oferecerão tecnologia de ponta, muita diversão, proporcionando dosagem privilegiada de adrenalina para o público.

E se você está se preparando para o período de férias com a família ou mesmo a visita de fins de semana nos parques de Orlando, vale a pena ficar atento para algumas das principais atrações que o Jornal Nossa Gente traz com exclusividade para você leitor se programar durante o ano. Tem a inauguração de novos brinquedos como, por exemplo, Torre de giroscópio e o estilingue – “Orlando Slingshot” e “Orlando Gyro Drop Tower” –, no “ICON Park”, na International Drive.

Na “Gyro Drop Tower”, de 400 pés, os turistas vão subir ao topo e depois torcer para cair em queda livre, enquanto atingem velocidades de 75 mph. É uma atração de tirar o fôlego, excelente para quem gosta de emoções fortes, lembrando que a vista do topo é belíssima. Uma junção entre bela paisagem e aventura inesquecível.

Já o “Slingshot” irá acomodar convidados em 50 andares de altura. Cada passeio é o mais alto do gênero no mundo. Portanto, para quem aprecia desafios nas alturas, uma ótima dica para incrementar seu passeio recheado de aventura ao lado de familiares e amigos.

No mês de março, a “Ferrovia em fuga de Mickey e Minnie”, que será inaugurada no “Hollywood Studios” da Disney, a “Runaway Railway de Mickey e Minnie”, será o primeiro passeio a apresentar o famoso casal mouse e seus amigos. Prepare-se para reviravoltas inesperadas, piadas engraçadas e transformações surpreendentes a cada passo, enquanto Mickey e Minnie tentam salvar o seu dia. Sem dúvida, uma aventura deliciosa junto dos personagens mais amados do mundo.

Também será realizado em março, no “Hollywood Studios”, o “Mickey Mouse Shorts Theatre”, onde os visitantes podem assistir a um show incrível com as personagens da Disney. Momento louvável para curtir as personagens de histórias de quadrinhos que encantam adultos e crianças.

Outra grande atração será o “Museu das Ilusões”, que será aberto no “ICON Park”, na primavera de 2020. Ilusões óticas, fotográficas e interativas estarão em exibição quando este novo museu abrir. E ao contrário de outras instituições de arte, o “Museu das Ilusões” incentiva os visitantes a rir, brincar e interagir com as exposições enquanto aprendem sobre visão e percepção. Imperdível!

Também na primavera, quebrando o gelo do “SeaWorld”, o lançamento da primeira montanha-russa que reserva surpresas inacreditáveis aos visitantes. É de dar arrepios aos que decidirem ingressar nesta viagem mirabolante. Lembrando que cada veículo de passeio na montanha acomoda duas pessoas – pintado de azul com figuras de gelo. O carrinho deslizará por uma pista laranja brilhante, levando os visitantes a mais íngreme queda vertical da Flórida. A queda é aproximadamente um pico de 93 pés de altura com um ângulo de 100 graus.

“Ole Red” abre em abril

Os fãs de “Blake Shelton” vão adorar esta atração, o “Ole Red”. O restaurante sulista do cantor será aberto no “ICON Park” e contará com experiências de música ao vivo, iluminação com qualidade de concerto e assentos para 500 convidados. Todos ficarão acomodados em 15.000 pés quadrados de espaço. O restaurante de Orlando será o quarto local da rede.

“Cirque du Soleil”

O novo show do Cirque du Soleil será lançado na “Disney Springs” nesta primavera de abril. E após o encerramento de “La Nouba”, o “Cirque du Soleil” trará um novo show, o “Drawn to Life”, que levará os visitantes para dentro do mundo mágico da animação da Disney, à medida que os desenhos ganham vida. Lembrando que reservas antecipadas já estão disponíveis.

Em maio, “Terminal de cruzeiros”

Já no mês de maio, o “Terminal de Cruzeiros 3” – “The Launch Pad” – será aberto em “Port Canaveral”. É o maior projeto de construção já realizado no local, que será concluído em apenas alguns meses. O complexo, apelidado de “The Launch Pad”, contará com uma instalação terminal de dois andares, uma garagem de seis andares e outras comodidades de alta tecnologia, que tornarão a viagem muito fácil. O terminal também abrigará o maior navio de cruzeiro do Carnaval: o “Mardi Gras”. Uma diversão imperdível em 2020.

O navio de cruzeiro “Mardi Gras” da “Carnival” chamará o “Port Canaveral” de sua casa, depois de passagens pela Europa e Nova York no final do verão e início do outono. Detalhe importante é que será o único navio, que também será o maior da frota do Carnaval, que apresentará a única montanha-russa no mar. O passeio fica a 187 pés acima da água e chega a 40 mph, enquanto dá aos pilotos a opção de escolher sua própria velocidade.

Reformas, “Lake Lorna Doone Park”

Já estão em andamento as reformas no “Lake Loorna Doone Park”, em Orlando, orçadas em US $ 8 milhões, que serão concluídas em meados de 2020. As melhorias na propriedade de 12 acres, perto do “Camping World Stadium”, incluem uma pista de caminhada; academias de ginástica; parque de pulverização de água; duas novas quadras de basquete e um playground inclusivo. Os visitantes também terão estacionamento extra, com banheiros, bancos e outras comodidades.

“XL Soccer World”

O “XL Soccer World” será aberto no lago Nona neste verão. O novo local será a segunda instalação do “Central Florida XL Soccer World.” – complexo esportivo interno de 50.000 pés quadrados –, estará localizado na “Narcoossee Road”, perto do campus ‘Lake Nona” do “Valencia Community College”. Incluirá um pub com tema de futebol – 20 TVs de tela grande, dois campos de grama de seis contra seis e quatro quadras multicampos de superfície.

“Top golf” no “Lake Mary”

A segunda localização de “Top golf” na Flórida Central será inaugurada em breve, trazendo um buraco para a área de “Lake Mary”. O complexo esportivo estará localizado em uma área de 22 acres ao longo da “Lake Emma Road” e “Greenwood Boulevard”, oferecendo aos golfistas que não desejam caminhar até o “Universal Boulevard” uma opção alternativa. O local foi originalmente definido para ser aberto no segundo trimestre de 2020, mas agora as autoridades dizem que estão objetivando no outono.

“White Castle” chega a Orlando

Orlando não apenas está recebendo o primeiro Castelo Branco da Flórida – “White Castle” –, mas também a maior localização do mundo. O restaurante de fast-food estará servindo seus hambúrgueres quadrados exclusivos até o final deste ano no empreendimento “O-Town West”, na esquina da “Palm Parkway” e “Daryl Carter Parkway”.

“Clermont Art Walk”

Este novo projeto marca o início de um distrito de artes muito maior em Clermont. O “Art Walk” está programado para uma área da “Minneola Avenue” a “Montrose Street”, que já foi um estacionamento. Eventualmente, o “Art Walk” se estenderá à Rua Osceola. Contará com um pavilhão coberto e um espaço ao ar livre para fornecedores de todos os tipos. Mais informações aqui.

Outros restaurantes

A fábrica de alimentos em Oviedo. O cenário gastronômico da Flórida Central é constantemente movimentado, o que significa que em breve haverá uma tonelada de novos restaurantes. Seria difícil se aprofundar em todos eles, então aqui está uma lista rápida: “Shaka Donuts”, “City Works Eatery & Pour House” em Disney Springs; “A fábrica de alimentos Oviedo”; “Taberna Burntwood” em Daytona Beach; “Sessenta videiras” em Winter Park; “Space 220” no Epcot; “Camelo Pizzaria” na International Drive; “A forma da água” em Palm Coast; “A Marcenaria” em Lakeland e “KAVAS Tacos + Tequila” em Pointe Or.