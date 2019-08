Edição de agosto/2019 – p. 33

Atrações do Brazilian Film Festival of Miami

O mais importante festival de filmes brasileiros no exterior, o Brazilian Film Festival of Miami – BRAFF Miami –, terá a sua 23 ª edição de 14 a 21de setembro, em Miami, reunindo atores, diretores, críticos – renomados cineastas. O evento faz parte da temporada cultural do Consulado-Geral do Brasil em Miami: “A Journey Through Brazilian Experiences”, que vem sendo consolidada a cada ano, com êxito total, exibindo filmes de qualidade, que retratam o talento dos nossos realizadores de sonho no cinema.

O “BRAFF Miami” é um festival oficial das cidades de Miami e do governo da Flórida, realizado há 23 anos consecutivos, desde a retomada do cinema brasileiro, com conteúdo exclusivamente brasileiro no exterior. É uma vitrine natural para formação, reflexão, promoção, intercâmbio cultural, diversidade, articulações política e setorial e reconhecimento artístico. Além de ser um ambiente de negócio com extraordinário potencial econômico para a cadeia produtiva do audiovisual brasileiro.

Segundo divulgaram os organizadores, o “Brazilian Film Festival 2019” tem a seguinte programação:

Dia 14: REGAL SOUTH BEACH 18 – Noite de Abertura com DJ e fashion show seguido da exibição gratuita do filme;

Dia 15 a 17: SILVERSPOT CINEMA at DOWNTOWN MIAMI – Mostra Panorama com exibição de 6 filmes;

Dia 18 a 20: REGAL SOUTH BEACH 18 – Mostra Competitiva com exibição de filmes inéditos produzidos em 2018/2019 concorrendo ao prêmio Lente de Cristal na categoria melhor filme escolhido pelo público;

Dia 19: FLORIDA INTERNATIONAL UNIVERSITY – Mostra Universitária com filmes que abordam temas importantes, focando no público jovem para formação de plateia; NAUTILUS by ARLO HOTELS – inffinito Connect – Encontro de mercado;

Dia 21: COLONY THEATRE – Noite de Encerramento e Premiação.