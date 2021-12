Atrações de Natal para todos os bolsos; o que acontece em Orlando!

A magia dos parques temáticos em meio a milhões de luzes que iluminam o céu de Orlando

Você está procurando luzes de Natal e atividades de férias em Orlando? Basta planejar um passeio com a família em áreas especiais da cidade onde foram programados eventos incríveis, com show de luzes, neve e outras surpresas! Acompanhe as dicas do “Nossa Gente”

Da Redação

Alguns eventos natalícios em Orlando são gratuitos, incluindo as exibições de Natal ao ar livre na “Disney Springs” e “Celebration”, que são imperdíveis. Outros acontecimentos têm uma taxa de admissão razoável, com neve, passeio entre luzes, música muito mais. Atividades especiais em parques da Disney, dos Studios Universal, portanto, seja qual for o seu orçamento, o Natal em Orlando é uma época mágica, aproveite!

Desfiles atraem residentes e visitantes para celebrar a magia do Natal

Tem inúmeras atrações, incluindo fotos do Papai Noel, lotes de árvores de Natal, desfiles de Natal, shows de feriados, apresentações ao vivo, Mercados de festas, patinação no gelo, necessidades de doação de brinquedos e muito mais.

Para as festividades de Natal e passagem de ano, os visitantes podem caminhar em meio a milhões de luzes, assistir shows de luzes dançantes, preparadas para você e sua família, podendo desfrutar de música festiva e guloseimas natalinas, criar memórias inesquecíveis neste momento. Confira as dicas abaixo.

O “Give Kids The World Village”, em Kissimmee, é um resort sem fins lucrativos de 89 acres, que oferece a crianças carentes e suas famílias férias mágicas, de uma semana, sem nenhum custo. Eventos privados, festas de sobremesa e tours também estão disponíveis. Endereço: 210 S Bass Rd, Kissimmee, FL 34746. Fone: 407-396-1114.

Já no “The Lights on Jeater Bend” há uma exibição espetacular de luzes de Natal sincronizada entre 11 casas em Celebration. Um visual espetacular. Estacione o carro e caminhe pela rua para um show de luzes deslumbrante. Dica, reserve uma noite para jantar no “Columbia”, caminhe pelo “Celebration Town Center” e dirija até Jeater Bend. O centro da cidade fica a pouco mais de 1,6 km do “Jeater Bend Lights”. Um evento gratuito, disponível ao público até o dia 31 de dezembro, das 18h às 21h30 – “Jeater Bend Drive Celebration” Ave, Celebration, FL

Neve no Celebration

“Neve” no Celebration faz a alegria de crianças e adultos

Parece neve real, e os efeitos são espetaculares. Um acontecimento imperdível acontece no “Celebration Town Center”, onde o “Now Snowing – Celebration’s Winter Wonderland” é uma experiência de férias para toda a família, com quedas de neve e outras atividades ao redor do “Celebration Town Center”. O evento é gratuito, e pode ser visitado, passear pelo local. Algumas atividades podem exigir um custo adicional. Todas as noites, até 31 de dezembro: “Celebration Town Center” – 701 Front St, Celebration, FL 34747

Jardins de Orlando

Os jardins “Harry P. Leu” de Orlando se transformaram em um país das maravilhas, com um milhão de luzes deslumbrantes, florestas brilhantes, exibições mágicas e belas esculturas. Tudo acontece durante o “Dazzling Nights”, uma nova aventura familiar que dá aos hóspedes a oportunidade de embarcar em uma experiência de férias interativas em um Labirinto de Luzes de Natal em Orlando.

A entrada por pessoa é $ 25 / maiores de 3 anos. O estacionamento no local custa $ 12. A atração fica até 9 de janeiro de 2022. Entrada programada, entre 17h30 e 21h00. Todas as noites. Endereço – 1920 N Forest Ave, Orlando, 32803

Natal no parque aquático

Outra atração imperdível acontece no Parque Aquático “Island H20”. Dirija através de milhões de luzes perfeitamente sincronizadas com bela música que você ouvirá diretamente no seu rádio. Dirija por bastões de doces gigantes, bonecos de neve, caminhos em arco e muito mais. Aproveite esta extravagância de iluminação do seu carro! Entrada: $ 35-45 por veículo.

É necessária a compra antecipada do bilhete. Aberto todas as noites das 18h às 22h até 2 de janeiro de 2022. Fechado no Natal. Endereço: “Parque Aquático Island H20” – 3230 Inspiration Dr, Kissimmee, FL 34747