Edição de janeiro/2020 – p. 17

Associação de advogados brasileiros é criada em Orlando

Com o crescimento da Comunidade Brasileira na Central Flórida nos últimos anos – também aumentando a demanda por busca de informações sobre leis de Imigração –, o advogado Benjamin D. Rust II, do “Owner of Ben Rust Law”, em Orlando, criou a Associação de Advogados Brasileiros – Luso Brazilian Bar Association of Central Flórida (LBBACF) –, para encontros periódicos. Nas reuniões são discutidas questões pertinentes às novas regras e diretrizes para legalização, entre outros tópicos, atendendo ao interesse de brasileiros residentes, além de hispânicos. Há quatro meses em atividade, a “LBBACF”, explica Ben – americano com português fluente –, interage com advogados que atuam na área, abrindo espaços para os profissionais da Central Flórida – e de outros estados –, que estejam engajados na causa. “É um passo fundamental para futuras palestras e exposições para o público geral, orientando e discutindo as questões fundamentais sobre o imigrante”, informa Ben Rust.

“Nossa meta é criar oportunidades especiais para os membros da associação se conectarem, interagirem, trocarem ideias, resolverem os problemas e se unirem para servir melhor a comunidade brasileira da Central Flórida”, explica. “A realidade mostra que o imigrante brasileiro tem necessidade de informações que possam orienta-lo diante do processo de mudanças nas leis de imigração dos Estados Unidos”.

“Nós, enquanto associação, vamos resolver os problemas urgentes que e preocupam os imigrantes, resolver também a questão dos refugiados que não podemos descartar. Pode ser uma plataforma de comunicação de extrema importância, um intercâmbio de culturas, também prestando serviços para a comunidade hispânica, embora o nosso foco seja o brasileiro”, esclarece.

“A plataforma irá levantar o perfil do brasileiro na Central Flórida, e isso vai contar com a troca de informações entre os advogados brasileiros, discutindo questões iminentes. Abordar o tema com os detalhes essenciais, avaliando e vislumbrando caminhos solucionáveis, é um processo valioso. Os advogados terão os mecanismos necessários para melhor lidar com leis de imigração”, considera Ben. “A troca de experiências e a interatividade será muito benéfica para a causa”.

O motivo das reuniões, enfatiza o advogado, “é promover um elo sólido entre os integrantes da associação , criar estratégias de ajuda aos brasileiros, com os devidos esclarecimentos. A comunidade brasileira hoje, na Central Flórida, é expressiva. O número de famílias cresceu muito e os nossos advogados devem interagir com essas famílias. É importante que os advogados estejam focados”.

Happy hour com advogados

Ao contrário das reuniões extremamente formais, o encontro entre os advogados da “LBBACF” acontece no happy hour, em ambiente de descontração para que todos possam se conhecer, trocar informações e se socializarem. Portanto, o advogado que pleiteia entrar para a “LBBACF”, explica Ben, deve ter OAB nos EUA. “Os advogados brasileiros devem residir no país, pode, inclusive, ser de outros estados, mas devem ter licença para advogar nos Estados Unidos”, informa.

Ben disse também que os delegados do Brasil que vierem à Florida a passeio poderão ser convidados a participarem das reuniões com os advogados da “LBBACF”. “Um juiz do Brasil pode ser um membro honorário da associação. É importante intercambiar ideias entre os países. São fatores importantes que serão passados aos novos membros. Em breve, vamos finalizar a documentação da associação, com as devidas regras, que serão publicadas no nosso website. Temos um pacote de informações que também será publicado”.

Segundo Ben, o advogado que queira integrar-se a “Luso Brazilian Bar Association of Central Flórida”, deverá entrar em contato para os devidos procedimentos. Haverá um consenso de avaliação entre os membros da diretoria da “LBBACF” para decisão final na aprovação do solicitante.