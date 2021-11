Danilo Gentili no comando do “The Noite”, pelo SBT, com entrevistas no fim de noite

Afastado por conta da pandemia, o humorista Diguinho Coruja retorna no “The Noite”, talk show comandado por Danilo Gentili no SBT. Em entrevista, a cantora Fernanda Medrado relatou pela primeira vez os motivos de ter deixado o reality “A Fazenda 13” da Rede Record

Da Redação

Um dos programas de maior audiência do SBT, “The Noite”, comandado por Danilo Gentili, que recebe personalidades de todos os setores da comunicação do Brasil, além de empresários, contou com a volta do comediante Rodrigo Valentim Muniz, mais conhecido como Diguinho Coruja, afastado há um ano e meio do programa devido a pandemia. Com um novo visual e esbanjando alegria, Diguinho fez e aconteceu no talk show desta quarta-feira, tendo ainda a presença da cantora Fernanda Medrado, que relatou pela primeira vez os motivos de ter deixado o reality “A Fazenda 13” da Rede Record.

A volta do comediante Diguinho – Importante ressaltar que o elenco do “The Noite” comemora 10 milhões de inscritos no canal do YouTube, consolidando o carisma da equipe, que tem apresentado entrevistas interessantes, com assuntos de interesse

Durante a entrevista para Danilo Gentili, a cantora e compositora Fernanda Medrado relata que participou este ano do reality “A Fazenda 13”, da Record, mas desistiu do jogo após sofrer muita pressão. Ela relatou que a energia do programa era pesada.

Revelações bombásticas de Fernanda Medrado – A cantora conta uma história emocionante sobre sua vida pessoal. Quando tinha apenas um mês de vida, ela foi abandonada pela mãe biológica e entregue para uma amiga da família. A primeira mãe adotiva morreu de câncer, logo em seguida, Fernanda foi adotada novamente por uma outra mãe adotiva, que ela alega que sempre a apoiou. A cantora reencontrou a mãe biológica em um programa de TV, mas revelou em um podcast, que após a gravação, a mãe biológica nem olhou para a cara dela.

Disse também que trabalhou no shopping na juventude, porém, foi demitida quando descobriram que ela não tinha 18 anos. Chegou a vender batata frita e ter sua própria loja de roupas.

A convidada já escreveu uma música para a novela “Carinha de Anjo”. Seu primeiro hit na internet foi “Agora Chora”. Atualmente, ela está se preparando para seu novo disco que será lançado em fevereiro de 2022.

Serviço

O “The Noite” é apresentado por Danilo Gentili

Dia e horário – de segunda a sexta-feira, no SBT, a partir de 00h30.