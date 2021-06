O apresentador Rafah Ferrah acompanha famosos em férias no reality “Viajecom”

Apresentado por Rafah Ferrah e idealizador do “ViajeCom”, o reality conquistou o carinho do público, agregando na atração gente famosa em dias de férias, fazendo compras, passeios e visita a restaurantes – a rotina deles com o Rafa. Outro destaque é o “ViajeComExperience”, mostrando o confinamento de 15 jovens em uma mesma casa

Da Redação

O produtor, diretor e idealizador do reality “Viajecom” , Rafah Ferrah – disponível nas redes sociais – conquistou o carinho do público, agregando em seus programas gente famosa, muita diversão e atrativos que prendem a atenção de quem o assiste. E através de suas atrações, Rafah acompanha os famosos na Flórida, cobrindo tudo o que eles fazem – desde ida a restaurantes, visita aos parques e compras, em um show de entretenimento. “Acompanho as férias de pessoas famosas que vêm à Flórida descansar. É algo que o público gosta de ver porque mostra as celebridades na intimidade, descontraídas”, conta o apresentador.

“É o tour dos famosos que registro, mostrando aqueles instantes especiais, e depois os apresento nos meus programas. Vamos ao parque da Disney, por exemplo, cobrimos também Miami, Los Angeles e Las Vegas. O ‘ViajeCom’ tem essa característica, que deu muito certo. É muito divertido e o público tem dado uma resposta extremamente positiva,” comemora.

“O programa virou parte da minha vida, e também divulga as atrações de Orlando, e de outras cidades como Miami, Las Vegas ou até mesmo com as experiências pontuais em Milão e Londres. Conto com a parceria de empresas no ‘Viajecom’. Uma forma de divulgar os points brasileiros, com a presença de pessoas famosas visitando esses locais”, complementa. “Também cuido do marketing das empresas parceiras.

“Uma oportunidade de mostrar ao público como é o turismo local, a vida dos brasileiros longe do nosso país e o convívio na viagem entre eu e os meus convidados, sejam os artistas nacionalmente conhecidos ou até mesmo meu amigos que gravam comigo”, diz.

No ar desde 2016, relata Rafah que mais de 200 artistas já passaram pelo programa, e que há três anos ele não vai ao Brasil, cumprindo uma agenda de muitos compromissos. Ele, inclusive, foi premiado em 2019 pelo “Mídia América”, na categoria “Travel”.

Adianta o apresentador que em breve haverá uma “grande surpresa” do “Viajecom”, e que, oportunamente, ele promete revelar à equipe do “Nossa Gente”. “Na verdade, estou fechando com uma emissora no Brasil para exibir os meus programas, mas ainda é segredo quanto ao nome da emissora. Vou contar no momento certo”, faz suspense.

Reality show

Rafah fala sobre o projeto do “ViajeComExperience”, que é um reality show com a participação de famosos. “São quinze jovens juntos, em uma casa, e imagina o que acontece. Já gravamos duas temporadas, no Rio de Janeiro, e uma em Cancun, no México, que marca a terceira temporada do reality. São episódios com desafios e tarefas, que contam com a visitação de ex-Big Brothers, do reality da Globo.”

“Eu também apresento o ‘Baile da Carol’, o melhor baile funk de Orlando. Recentemente apresentei o baile da Carol e teve como atrações o Neto DJ e o Nego do Borel, que foi um sucesso. Tenho esse compromisso aos fins se semana”, finaliza Rafah.