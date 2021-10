Luxo e sofisticação marcam os eventos comandados pela empresária Janine Closs na Flórida

Ela é quem cuida do planejamento do evento, estrutura, fornecedores, atrações, programação, staff, alimentos e logística. E empresária Janine Closs – Party Planner –, da “J. CLOSS Events”, realiza casamentos luxuosos, festas memoráveis, conquistando notoriedade na Central Flórida. Em entrevista ao “Nossa Gente”, fala de requinte, sofisticação e harmonia, quesitos essenciais para um grande acontecimento

Da Redação

Transformar um espaço neutro em ambiente requintado e harmonioso, oferecendo o máximo de sofisticação e charme, faz de sua festa um acontecimento memorável – motivo de admiração entre os convidados. E quando se idealiza algo com esse potencial, glamoroso, evidente que Janine Closs – Party Planner – é a profissional recomendada para esta importante tarefa – uma arquiteta de eventos. E através de sua empresa, “J. CLOSS Events”, que conquistou notoriedade no mercado da Flórida, a empresária é quem cuida do planejamento do evento, estrutura, fornecedores, atrações, programação, staff, alimentos e logística. Uma combinação perfeita.

A “J. CLOSS Events” é especializada em planejamento de casamentos – entre outras festas importantes, inclusive, corporativa –, com sede em Windermere. Uma trajetória sob medida, ao gosto do cliente, que se iniciou no Brasil, onde Janine Closs planejava casamentos luxuosos, com destaque na mídia. E desde de 2015, quando se mudou para a Flórida, a empresária tem organizado eventos requintados, voltado a um público seleto.

“Sou formada em Marketing e Design, fiz pós-graduação em eventos, em São Paulo, e trouxe para os Estados Unidos essa visão diferenciada do entretenimento. No Brasil, já tinha esse nicho do luxo e do bom gosto e, quando cheguei aqui, percebi que o americano tem um conceito limitado sobre o entretenimento. Faltava algo mais, então comecei a colocar esse algo mais em prática, no que aprendi de melhor no Brasil, principalmente vivendo em São Paulo, que é uma cidade vibrante e atuante no entretenimento”, enfatiza Janine.

“O meu trabalho se desenvolveu em Orlando, assessorando eventos e decorando eventos. Costumo dizer que sou uma arquiteta de eventos. São acontecimentos importantes, seja social, casamento ou corporativo. Em todas essas frentes, os eventos são de celebração e comemoração. É preciso ter bom gosto, beleza e criatividade para atender a um público seleto. São eventos personalizados, então procuro realizar o desejo do cliente, o que ele almeja para a sua festa, e transformar uma ideia em realidade. Claro, em algumas situações opino, vejo o que é melhor para o meu cliente, mas prevalece o que ele pretende. É a transformação do sonho em realidade”, acrescenta à empresária.

E para desenvolver um projeto dessa envergadura, quando consultada, Janine disse o seguinte: “é necessário ter base estética, base teórica. E se você quiser competir no mercado profissional tem que saber o idioma, apresentar um trabalho de qualidade. A minha empresa é reconhecida na Central Flórida pela precisão e beleza dos eventos realizados. Não estou limitada ao mercado brasileiro, trabalho com americanos também. E o diferencial em relação ao americano é que ele é prático e objetivo.”

“Foi uma luta de cinco anos para chegar até aqui e ocupar um lugar de destaque no mercado americano. Estou atingindo um nível maior crescimento na minha área, mas é essencial crescer com qualidade, não perder o foco. Por exemplo, faço apenas um evento por semana, e isso garante uma qualidade constante, sem atropelos, no meu trabalho. Faço o planejamento do evento, estrutura, fornecedores, atrações, programação, staff, alimentos e logística. Levo banda musical, Chef, iluminação, enfim, todos os quesitos necessários para uma linda festa. Tenho os melhores fornecedores no meu portfolio, e o cliente poderá optar pelo melhor fornecedor para a sua festa, pois geralmente apresento opções – tenho uma margem de negociação –, e ele define qual a melhor opção”, explica.

Decoração de casas

Relata a gaúcha Janine – criada em São Paulo –, que, no momento, também realiza decoração de casas para festas, uma nova opção que surgiu durante a pandemia. “Funcionou muito na pandemia e é algo que mantenho, porque as pessoas gostam de decorar suas casas para festas. Em Orlando, têm casas lindas, e as famílias me convidam para decora-las e tenho feito muito este trabalho. Levo, doces, bolo, até um Chef para preparar a comida. O meu trabalho é voltado para oferecer o melhor, com requinte, beleza e harmonia do ambiente”, finaliza a empresária.

Serviço

“J. CLOSS EVENTS”

Fone – 1 407 7216595

jclossevents@gmail.com

Janine Closs – Party Planner: www.jcloss.com

www.Instagram.com/jcloss_events