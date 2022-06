Após encontro de ontem, Bolsonaro elogia Biden: “Estou maravilhado”

Divulgação Instagram

O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou na última quinta-feira, 9, que está “maravilhado” após o primeiro encontro com o presidente Joe Biden. Essa foi a primeira reunião entre os líderes das duas maiores democracias do Ocidente. O compromisso dos presidentes aconteceu em Los Angeles, no estado da Califórnia, onde acontece a Cúpula das Américas.

“Foi excepcional, estou muito feliz. Posso dizer que estou maravilhado com ele. Não estou errando em falar dessa maneira. Ficamos quase meia hora conversando reservadamente”, afirmou o chefe do executivo brasileiro à CNN Brasil.

Bolsonaro disse ainda que a conversa foi “melhor do que esperava” e envolveu temas como Amazônia, combate ao crime organizado, guerra na Ucrânia, dentre outros assuntos que não revelados.

“Na reunião reservada, que é segredo de Estado obviamente, ele se comprometeu a colaborar conosco, assim como as nações civilizadas fazem, para o bem dos nossos povos, e a manutenção da democracia, da liberdade”, disse o presidente brasileiro.

Ainda de acordo com a entrevista, Bolsonaro contou que Joe Biden “concorda com a posição do governo brasileiro” sobre a situação da Amazônia e o papel importante do país no cenário mundial de preservação ambiental. “Comungamos da mesma percepção. Ficou bom para ele e ficou bom para mim”, pontua o mandatário brasileiro.