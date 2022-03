A cantora brasileira alcançou 1º lugar no ranking das mais ouvidas do mundo, segundo a plataforma de música por streaming Spotify.

A música “Envolver” atingiu a marca de mais de 6 milhões de reproduções na plataforma digital. Mais de 500.000 visualizações de vantagem do segundo lugar, “Plan A” do argentino Paulo Londra.

Ranking Spotify

O recorde veio após mais de 6 meses do lançamento da música. “Envolver” não é uma das superproduções da cantora, mas viralizou através da coreografia, que foi encenada por famosos brasileiros e internacionais. Somente no Tik Tok, o desafio feito em cima da coreografia do clipe passou de 1 bilhão de views.

A notícia sobre o recorde de Anitta virou motivo de comemoração nas redes sociais, a cantora escreveu que ainda não acreditava e que precisava de um tempo para assimilar.

Anitta, que tem casa aqui na Flórida, esteve semana passada se apresentando em Orlando, no evento We Are Carnaval de Xanddy.

Não há dúvida que Anitta é um fenômeno, e só está começando.