Amigos e fãs se despedem de Eva Wilma, que morre de câncer em São Paulo

Eva Wilma deixa um legado de grandes trabalhos em novelas, no cinema e no teatro

Apontada como uma das grandes atrizes brasileiras, Eva Wilma deixa um legado de importantes trabalhos em novelas, no cinema e no teatro. Ela faleceu no último sábado, em São Paulo, aos 87 anos, vítima de um câncer no ovário

Eva Wilma morreu neste sábado, em São Paulo, aos 87 anos, no “Hospital Albert Einstein”, vítima de um câncer no ovário que, disseminado, levou a uma insuficiência respiratória. A atriz estava internada desde o dia 15 de abril, inicialmente para tratar problemas cardíacos e renais. O câncer foi descoberto no último dia 7 de maio. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da artista.

Eva deixa um legado de trabalhos elogiáveis, participando de mais de 80 novelas, filmes e peças de teatro. Em setembro do ano passado, comemorou 70 anos de carreira, como início de 1950, após chamar a atenção como bailarina clássica – foi figurante em filmes italianos, trabalhando com importantes diretores como Walter Hugo Khouri, Luiz Sérgio Person e Roberto Farias.

Eva Wilma protagonizou novelas e programas da TV Tupi. Na década de 1980, ela foi para a TV Globo e tornou-se uma das principais artistas da emissora. Entre os seus principais personagens da TV estão as gêmeas Ruth e Raquel, na primeira versão de “Mulheres de areia”. Protagonizou em 1953, o seriado “Alô, Douçura, que ficou dez anos no ar e foi inspirado no americano “I love Lucy.

Foi casada com o ator John Herbert (1929-2011). Seu segundo casamento foi com o ator e diretor Carlos Zara e durou 23 anos. Eles não tiveram filhos. O câncer foi descoberto no último dia 7 de maio. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da artista.