A jornalista Ruth Arias está no comando do telejornal “Américas no Ar” que estreia na Flórida

Sob o comando da jornalista Ruth Arias, o “Américas no Ar”, da Record TV, estreia na Flórida e em outros estados americanos, transmitido de segunda a sexta-feira, às 7:45 pm. Voltado para a comunidade brasileira residente nos EUA, é o primeiro telejornal diário em português

Da Redação

Já está no ar o telejornal “Américas no Ar”, da Record TV, sob o comando da jornalista Ruth Arias, marcando um passo importante da emissora no mercado dos EUA – é o primeiro telejornal diário em português. A apresentação do novo jornalístico aconteceu em um evento online inovador, que contou com a participação especial do jornalista Celso Freitas e demais profissionais. O comando da live foi dividido entre Ruth Arias e Evelyn Bastos, correspondente da Record TV (Brasil) nos EUA. Jornalistas da Flórida, incluindo o “Jornal Nossa Gente”, acompanharam o evento de estreia.

O telejornal é transmitido de segunda a sexta-feira, às 7:45 da noite, e é voltado para a imensa comunidade brasileira residente nos EUA. Sendo exibido a partir da sede da emissora na Flórida e tem correspondentes em vários lugares dos EUA, incluindo Massachusetts, Nova Iorque, Nova Jersey, Connecticut, Texas, Califórnia e Flórida.

O ‘Américas no Ar’ representa mais um forte investimento da Record TV em sua estratégia de permanente consolidação no país. Fundada há mais de duas décadas nos EUA, a emissora foi o primeiro canal brasileiro a transmitir em alta definição (HD) em todo o território americano.

A RECORD TV está ainda mais próxima das comunidades que fala a língua portuguesa em mais de 150 países, por meio de sua presença multiplataforma, sendo uma das maiores embaixadoras da Língua portuguesa no Mundo. ‘Américas no Ar’: Onde as notícias vêm em primeiro lugar.