Alta da gasolina na Flórida preocupa: preço do galão pode chegar a US$ 6

Preço da gasolina sobe na Flórida e os consumidores sentem no bolso os efeitos da guerra na Ucrânia

Desde a invasão da Rússia na Ucrânia que os preços da gasolina aumentaram nos EUA. No sul da Flórida, o preço médio da gasolina comum era de US$ 4,24; estima-se que o preço da gasolina poderá subir para US$ 6 o galão

Da Redação

Os preços dos combustíveis na Flórida já estavam em alta antes do ataque da Rússia à Ucrânia, no entanto, as repercussões da invasão em 24 de fevereiro continuam a ser sentidas nacionalmente. Estas são as consequências desde a ordem do presidente russo Vladimir Putin para a invasão que os preços do gás no sul da Flórida dispararam cerca de 80 centavos de dólar por galão.

O preço médio da gasolina nos EUA em 10 de fevereiro era de US$ 3,47, o maior desde 2014. Na Flórida, dias após o ataque russo, o valor subiu para US$ 3,49, segundo o “GasBuddy.” Em 4 de março, os consumidores do sul da Flórida estavam pagando cerca de US$ 3,99 por galão de gasolina comum. Na quarta-feira, o preço médio da gasolina comum na Flórida era de US$ 4,24.

A média de Miami foi de US$ 4,27 por galão, e West Palm Beach e Fort Lauderdale foram ambas de US$ 4,19 por galão na quarta-feira. Estima-se que o preço da gasolina poderia subir para US$ 6 o galão nas próximas quatro semanas. “Não seria irracional atingir esse número”, disse John Quelch, reitor da “Herbert School of Business” da Universidade de Miami.

A maioria dos especialistas concorda que os preços da gasolina continuarão subindo no futuro próximo. A maioria dos aumentos acentuados de preços provavelmente acabou, mas uma média nacional de US$ 4,50 por galão pode ser vista nas próximas semanas. Os preços provavelmente permanecerão altos durante o verão, segundo avaliação de economistas.

Segundo John Quelch, “se você gasta pouco combustível – digamos que trabalha em casa, dirige 16 quilômetros e gasta cerca de três galões por semana – um aumento de US$ 1 nos custos de combustível pode custar US$ 150 extras por ano”, relata o reitor.

Companhias aéreas

“O recente aumento significativo nos preços dos combustíveis inevitavelmente atingirá o setor aéreo”, disse Zach Griff, repórter do The Points Guy , um portal de viagens. Segundo ele, “durante a recessão de 2008 e 2009, as companhias aéreas separaram a maior parte de suas tarifas e adicionaram novas taxas para compensar o aumento dos custos de combustível”, disse.

“Isso inclui cobranças por malas despachadas, atribuição de assentos, alimentos e bebidas e muito mais. Além disso, as companhias aéreas adicionaram um novo componente à tarifa, chamado de sobretaxas impostas pela transportadora, que inicialmente pretendia compensar o aumento do custo do combustível”, relata.

O setor aéreo pode não aumentar imediatamente as tarifas junto com o aumento dos custos de combustível, segundo analistas, pois o setor ainda está se recuperando da pandemia, especialmente a onda mais recente da Ômicron, e as empresas podem decidir segurar parte do aumento do custo do combustível para estimular a demanda e fazer as pessoas viajarem novamente”.

Em um vídeo postado em seu blog, o analista-chefe de petróleo da GasBuddy, Patrick De Haan, disse que muitas empresas petrolíferas dos EUA já estavam controlando o fluxo de petróleo russo antes da invasão de 24 de fevereiro. “Acho que a boa notícia para os motoristas é que o aumento dos preços do petróleo bruto, que tem sido forte, recuou um pouco”, disse de Haan.

“O preço no atacado da gasolina subiu mais 10 centavos por galão, o que significa que os preços continuarão subindo nos Estados Unidos e no Canadá. Mas, pelo menos por enquanto, a taxa de aumentos provavelmente começará a desacelerar. Obviamente, foi uma semana difícil.”