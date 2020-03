Edição de março/2020 – p. 23

Aloha of America lança Splipay para brasileiros

No comando da “Aloha of America” – empresa responsável por importantes eventos corporativos, concertos e convenções, prestando consultoria à classe empresarial –, a organizadora de eventos e empresária, Annie Marie Bittencourt Correa, é referência na Flórida, também conhecida em promover e organizar festas de casamentos na Disney. E quanto ao momento turbulento no país, com o coronavírus, Annie diz estar otimista e aposta no mercado americano que irá reagir. “Evidente que a situação tem a sua gravidade, mas os Estados Unidos está reagindo e, torço para que tudo fique bem e que possamos dar continuidade ao nosso trabalho”, comenta.

Há 14 anos trabalhando com afinco, conquistando respeitabilidade no mercado de ventos, Annie Marie conta com o suporte de uma equipe de primeira linha, incluindo suas irmãs, que ela denomina, “as quatro Marie’s”, atenta aos acontecimentos que envolvem clientes latinos, americanos e europeus. “Somos conhecidos pelos shows que promovemos na Flórida, mas realizamos palestras, eventos em geral, com todo o suporte necessário para o cliente, desde a decoração – iluminação, música, bebidas, mestre de cerimônia, comida. O que o cliente sonhar em realizar, a ‘Aloha of America’ executa. Esse o nosso trabalho”, fala Annie.

Mas a grande novidade da “Aloha of America” , relata a empresária, é o lançamento do Splipay – cartão de débito do Brasil que irá facilitar os brasileiros nas compras na Flórida – pagando em reais –, inclusive, podendo parcelar em até doze vezes.“O Splipay é uma alternativa essencial para os brasileiros comprarem em Orlando, podendo parcelar a compra com cartão de débito do Brasil, com a nossa moeda, o real. É um modelo novo de negócios e estamos em parceria com importantes lojas de Orlando, como a ‘Perfumeland’”.

Outro fato preponderante da empresa é “On Stage Academy”, o braço da “Aloha”, especializado em treinamento corporativo, programas educacionais de esportes. “Na verdade, diz Annie Marie, a nossa empresa é o link com as culturas brasileira, hispânica e americana, promovendo acontecimentos expressivos que reverenciam as respectivas culturas. Um trabalho feito com dedicação e profissionalismo, visando bons resultados”.

Carreira de sucesso

Com formação em “Turismo e Hotelaria” pela Universidade do Vale do Itajaí (Univale), Campus Balneário Camboriú, em Portugal, relata Annie, fez Mestrado em “Marketing e Comunicação”, na cidade de Lisboa, impulsionando a sua verve para o empreendedorismo. “Nasci em São Paulo, mas passei parte da minha vida em Balneário de Camboriú”, informa a promoter.

“No início trabalhei com uma rede de lojas em Orlando, depois vieram novos parceiros, incluindo o ‘House of Blues’, no Disney Springs, e a ‘Aloha of América” ficou conhecida no mercado. Promovemos importantes eventos corporativos, realizando jantares de confraternização e cerimônias. Organizamos tudo, desde a comida, café e os quesitos necessários para compor um evento”, ressalta a empresária. Ela é casada com Heitor e tem um filho, Jack.