A arma usada por Alec Baldwin na filmagem de “Rust” disparou e matou a diretora de fotografia

Arma de fogo usada pelo ator Alec Baldwin durante a filmagem do novo filme “Rust”, disparou e acertou o estômago da diretora de fotografia, Halyna Hutchin. Ela morreu a caminho do hospital – também foi ferido no ombro outro membro da equipe. Detetives do Condado de Santa Fé, investigam o tiro disparado por Alec Baldwin

Da Redação

O filme de velho oeste, “Rust”, estrelado e produzido por Alec Baldwin precisou ser paralisado com a morte da diretora de fotografia, Halyna Hutchin, de 42 anos, durante a filmagem de uma cena com arma de fogo. A arma foi disparada por Alec Baldwin – segundo investigações –, e acertou o estômago da diretora. Outro membro da equipe, também com 42 anos, foi ferido no ombro e internado na unidade de emergência de um hospital da cidade de Santa Fé, no estado americano do Novo México, onde o longa vem sendo rodado.

A diretora de fotografia que acompanhava a cena do filme foi atingida por uma bala de verdade no estômago. Ela foi levada de helicóptero para o hospital, mas não resistiu e morreu antes de ser atendida. O clima no set de filmagem era de desolação e espanto. O ator Alec Baldwin, que manejava a arma – informam detetives do Condado de Santa Fé –, ficou extremamente chateado e não quis comentar o assunto, evitando especulações.

Segundo os investigadores, a cena que estava sendo gravada envolvia o uso de uma arma de adereço quando foi disparada. Detetives estão investigando como e que tipo de munição foi disparado. O incidente permanece como uma investigação em andamento.

De acordo com informações, Alec Baldwin teria engatilhado a arma durante um ensaio sem saber se ela tinha munição de verdade, atingindo duas pessoas: um homem e a diretora de fotografia. O homem foi atingido no ombro, mas a mulher foi levada às pressas ao hospital para passar por uma cirurgia no estômago.

“Houve um acidente hoje no local de gravação de ‘Rust’ envolvendo um tiro que deu errado com uma arma de adereço e balas de festim. Dois membros da produção foram levados ao hospital e estão recebendo cuidados”, afirmou um porta-voz da produtora do filme. No elenco estão, Jensen Ackles (“Supernatural”) e Travis Fimmel (“Vikings”).