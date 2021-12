Ajuda para aluguel aos moradores de Orlando no Programa Orange County

Moradores de Orlando, em dificuldades financeiras, podem pedir ajuda para aluguel

O “Programa de Assistência para Locação de Emergência do Condado de Orange” estará disponível para os moradores de Orlando que precisam de assistência para aluguel. A iniciativa visa ajudar os inquilinos mais vulneráveis, atrasados no aluguel com dificuldades financeiras

Da Redação

Atenção moradores de Orlando. A partir desta quarta-feira, 8, o “Programa de Assistência para Locação de Emergência do Condado de Orange” estará temporariamente disponível para os residentes que precisam de assistência para aluguel e podem solicitar essa assistência. Orlando esgotou seus US $ 8,6 milhões em fundos federais dedicados ao seu “Programa de Assistência a Aluguel de Emergência”, então Orange County está intervindo para preencher a lacuna e oferecer assistência temporária aos residentes enquanto a cidade se prepara para lançar programas adicionais de aluguel e assistência habitacional no início de 2022.

“O governo do condado de Orange tem o prazer de fazer parceria com a cidade de Orlando para garantir que os recursos essenciais permaneçam no local e estejam disponíveis para todos os residentes”, disse o prefeito do condado de Orange, Jerry L. Demings.

“Esta parceria ajudará a garantir que nenhuma família com problemas de aluguel seja deixada para trás enquanto Orlando aguarda mais fundos para assistência ao aluguel.”

O “Programa de Assistência para Locação de Emergência do Condado de Orange” é baseado em renda que visa ajudar os inquilinos mais vulneráveis do condado que estão atrasados no aluguel como resultado de dificuldades financeiras causadas pela Covid-19.

O Programa começou a aceitar inscrições em 1º de março de 2021 para distribuir US $ 33,4 milhões em fundos federais. Em 3 de dezembro de 2021, o condado aprovou quase US $ 14,6 milhões e manteve 2.635 indivíduos e famílias em suas casas.

Os residentes serão amplamente notificados quando a cidade de Orlando estiver pronta para lançar sua próxima rodada de programação de assistência para aluguel e quando Orange County encerrará sua inscrição online para residentes da cidade de Orlando.

Serviço

Os residentes que vivem dentro dos limites da cidade de Orlando que precisam de assistência para aluguel podem solicitar essa assistência preenchendo um novo formulário em ocfl.net/rentalassistance .

Para obter mais informações sobre a elegibilidade do locador e inquilino e os documentos exigidos, e para se inscrever no programa, visite www.ocfl.net/RentalAssistance .