Familiares e amigos estão abalados com a morte do ator e comediante Bob Saget, de 65 anos, encontrado morto em quarto de hotel de Orlando. Famoso por protagonizar a Série “Full House”, Saget fazia turnê na Flórida e polícia aguarda exames de legistas para apurar a causa da morte

Da Redação

Ainda continua um mistério a morte do ator e comediante Bob Saget, de 65 anos, encontrado morto em quarto de hotel de Orlando – não há vestígio de drogas ou violência física –, o que causa estranheza para amigos e familiares. E segundo o comunicado da polícia do Condado de Orange, causa da morte será determinada após exame de médicos legistas.

Bob Saget, que ficou conhecido do grande público pela atuação na série “Full House”, – no Brasil conhecida como “Três é Demais” –, interpretando o patriarca Danny Tanner, estava na Flórida como parte de sua turnê de comédia. De acordo com as datas afixadas em sua conta no Twitter, ele se apresentou no sábado à noite na Praia de Ponte Vedra, Flórida. Após o show, publicou uma mensagem de agradecimento em seu Twitter.

Familiares do ator estão em contato com a polícia de Orlando para saber detalhes do que aconteceu, pois ele não tinha antecedentes que pudessem comprometer o seu estado de saúde. Tudo o que se sabe até o momento é incógnita.

Com seu humor ousado no palco, Saget vinha realizando uma série de apresentações, fazendo piadas sobre si mesmo, lembrando em suas entrevistas que o convite para a Série “Full House” foi um presente do acaso, após ser demitido da CBS.

Em “Full House” ele vivia o pai viúvo de três meninas. A série, estrelada por Candace Cameron Bure, Jodie Sweetin e as gêmeas Mary Kate e Ashley Olsen em um papel, durou oito temporadas. A série ganhou um spin-off na Netflix em 2016, chamada de “Fuller House”. Saget também atuou como apresentador do programa de clipes “America’s Funniest Home Videos”.