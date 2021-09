Aeroporto Internacional de Miami eleito o melhor da América do Norte

Pesquisa aponta o Aeroporto Internacional de Miami (MIA) como o melhor da América do Norte

Da Redação

Segundo levantamento da empresa J.D. Power – responsável pela análise de dados e inteligência do consumidor –, o Aeroporto Internacional de Miami (MIA) foi classificado e premiado como o melhor da América do Norte. A pesquisa contou com avaliação de passageiros, complementando o estudo anual que mede a satisfação geral dos viajantes em aeroportos mega, grandes e médios na América do Norte, principalmente no Canadá e EUA.

Pesquisa que elegeu Aeroporto de Miami – Segundo pesquisadores, o estudo é composto por seis categorias: facilidades de terminal, chegada e partida, manuseio e reclamação de bagagem, controle de segurança, bilhete e check-in de bagagem e serviço de alimentação, bebidas e varejo. Inclusive, o MIA também conquistou o primeiro lugar nas categorias de manuseio e reclamação de bagagens, food service, bebidas e varejo.

“Estamos muito orgulhosos de que o condado de Miami-Dade seja o lar do melhor mega aeroporto na categoria de satisfação do cliente da América do Norte. As principais prioridades da MIA são manter nossos viajantes seguros e fornecer excelente atendimento ao cliente ”, disse a prefeita do condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, em um comunicado.

René García, membro da Comissão do Condado de Miami-Dade compartilhou a notícia por meio de sua conta no Twitter, onde parabenizou MIA por sua conquista.

“O MIA acaba de ser eleito o Melhor Mega Aeroporto para a Satisfação do Cliente na América do Norte pela J.D. Power. Sua dedicação em fornecer experiências de viagem excepcionais para todos os passageiros é incomparável. Parabéns pela merecida conquista ”, afirmou via Twitter.

Em uma escala de 1.000 pontos, o aeroporto de Miami alcançou uma pontuação geral de 828 pontos, um aumento de 27 pontos em relação ao estudo de 2020, quando ficou em segundo lugar no J.D. Poder.