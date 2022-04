Atrasos e cancelamentos de voos deixaram passageiros impacientes no “Aeroporto de Orlando”

Foram momentos angustiantes para passageiros que aguardavam embarque na noite de quinta-feira no “Aeroporto Internacional de Orlando”. A tempestade provocou cancelamento de voos e atrasos

Da Redação

Várias companhias aéreas cancelaram voos e aconteceram atrasos na noite de quinta-feira, no “Aeroporto Internacional de Orlando”, devido as fortes tempestades na Flórida. Para os passageiros que aguardavam o embarque, foram momentos angustiantes com a demora. Muitas pessoas reclamaram da falta de informação, do que estaria acontecendo de fato, gerando irritação entre os passageiros.

De acordo com o comunicado de um porta voz da “Southwest Airlines” aos passageiros impacientes: “Nossas operações em Orlando, Tampa, Fort Lauderdale e Miami foram afetadas por atrasos e desvios criados por todas as tempestades no espaço aéreo da Flórida”, disse em um e-mail.

Isso ocorre, informou, quando as fortes tempestades comprometem o pouso e decolagem das aeronaves. Os voos da “Spirit”, “Frontier” e “American Airlines” também sofreram vários cancelamentos, de acordo com o site oficial da OIA. Mais chuva é esperada na Flórida Central.