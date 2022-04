O “Aeroporto Internacional de Orlando” foi considerado o sétimo mais movimentado do mundo

Com fluxo de quase 40,4 milhões de passageiros o “Aeroporto Internacional de Orlando” agora ganha o status de um dos 10 aeroportos mais movimentados do mundo, segundo atesta o “Airports Council International”. O aeroporto irá abrir o Terminal Sul para receber mais passageiros

Da Redação

Com fluxo cada vez mais intenso de passageiros no embarque e desembarque, o “Aeroporto Internacional de Orlando” agora ganha o status de um dos 10 aeroportos mais movimentados do mundo, com quase 40,4 milhões de passageiros – não é apenas um dos aeroportos mais movimentados dos EUA. A confirmação e divulgação é de acordo com o “Airports Council International”.

O “Aeroporto de Orlando” foi denominado o sétimo mais movimentado do mundo em 2021, saltando do 27º em 2020. O aeroporto também encerrou 2021 como o mais movimentado da Flórida e o sétimo mais movimentado dos EUA, anunciou a “Greater Orlando Aviation Authority” em fevereiro.

A ACI disse que entre os aeroportos dos EUA classificados entre os 10 melhores, “a maior melhoria registrada foi do “Aeroporto Internacional de Orlando”, que viu quase 40,4 milhões de passageiros viajarem pelo aeroporto.

“Os rankings de tráfego de passageiros da ‘ACI World’ contam a história de uma tendência encorajadora de recuperação, com a maioria dos aeroportos mais movimentados recorrentes antes da Covid-19 de volta ao topo”, disse o diretor geral da “ACI Mundial”, Luis Felipe de Oliveira, em um comunicado.

“Embora estejamos cautelosos de que a recuperação possa enfrentar vários ventos contrários, o impulso criado pelos planos de reabertura dos países pode levar a um aumento nas viagens no segundo semestre de 2022.”

Na recente atualização da OIA, as autoridades disseram que fevereiro teve mais de 3,6 milhões de passageiros, elevando a contagem de 2022 para 7,1 milhões.

Aqui estão os 10 aeroportos mais movimentados do mundo: 1 Atlanta, Geórgia; 2 Dallas/Fort Worth, Texas; 3 Denver, Colorado; 4 Chicago, Ilinóis; 5 Los Angeles, Califórnia; 6 Charlotte, Carolina do Norte; 7 Orlando Flórida; 8 Guangzhou, China; 9 Chengdu, China, e 10 Las Vegas, Nevada.

Novo Terminal Sul

Este ranking surge no momento em que o “Aeroporto Internacional de Orlando” se prepara para abrir seu novo Terminal Sul para receber mais passageiros. Os 15 novos portões serão equipados com leitores de cartões de embarque e até reconhecimento facial para agilizar o embarque.

Cada peça de bagagem despachada será transportada em sua própria lixeira amarela, marcada com um rastreador para que os passageiros possam deixar sua bagagem mais cedo e as companhias aéreas possam dizer exatamente onde sua bagagem está a qualquer momento.