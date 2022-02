Aeroporto de Belo Horizonte, ponto de descarte de brasileiros deportados

Cerca de 200 brasileiros deportados dos EUA desembarcaram em Belo Horizonte na sexta-feira

Na sexta-feira (4), mais dois voos com brasileiros deportados dos EUA chegaram ao Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins. Cerca de 200 pessoas desembarcaram, repetindo as cenas de choro, de crianças e adolescentes desolados na companhia dos pais

Sem dúvida, Belo Horizonte se tornou o ponto de descarte de brasileiros deportados dos EUA. Na sexta (4), dois voos pousaram no Aeroporto Internacional da capital mineira, em Confins, na Região Metropolitana, repetindo as cenas de constrangimentos para os que chegam. O primeiro avião, transportando 92 pessoas, chegou às 13 horas.

Já o segundo voo desceu às 16h45, com 101 deportados. O sonho de uma vida melhor no reduto de Joe Biden se transforma em pesadelo, e o que pôde se ver foi gente escondendo o rosto, adolescentes chorando e os olhares de indignação de pais que alegaram ter sofrido maus-tratos pelos oficiais de imigração americanos.

Quem são estes brasileiros? Pessoas que arriscam tudo para tentar entrar nos EUA pela fronteira. Pagam somas altas em dinheiro para os chamados “coiotes”, sem garantia alguma para chegar ao seu destino. Mas não adiantam os avisos do perigo iminente porque essa gente destemida quer tentar a sorte, e nada irá detê-la. Sofrem com o descaso, e quando retornam ao Brasil – deportados –, tomam consciência da escolha prejudicial.

E a promessa de Joe Biden de que não haveria deportação no início de seu mandato, não se cumpriu devido ao número alarmante de imigrantes na fronteira entre México e EUA. Algo descomunal, e as pressões de órgãos de imigração contra o presidente foram evidentes. E a partir de então, voos com deportados foram sequentes.

No Brasil, os voos que chegaram nessa sexta-feira são os 52º e o 53º voos com deportados que chegam a Minas Gerais desde outubro de 2019, quando o tratamento a imigrantes ilegais foi alterado no governo Trump e aceito pelo Itamaraty.

A chegada do primeiro voo naquele ano marcou a retomada de uma medida que não era aceita pelo Brasil desde 2006. Mesmo com a eleição de Joe Biden, a situação não mudou.

Na semana passada, 211 deportados, dos quais 90 menores de idade, desembarcaram nesta situação em Belo Horizonte. Eles disseram que sofreram maus-tratos nos EUA. Nesta sexta, cerca de 200 brasileiros chegaram, deixando evidente que o pesadelo vai prosseguir. E às cenas de brasileiros deportados, desembarcando aos prantos, escondendo o rosto irá continuar.