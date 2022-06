Aeronave com Neymar faz pouso emergencial em Roraima voltando dos EUA

O avião do jogador Neymar, que estava voltando de férias nos EUA, foi forçado a realizar um pouso de emergência, nesta madrugada, 21, após passar por problemas técnicos.

Segundo o jornal The Sun, o jogador estava com a namorada, Bruna Biancardi, a irmã, Rafaella Santos, e alguns amigos. A aeronave pousou em segurança no Aeroporto Internacional de Boa Vista, capital de Roraima, situada no norte do Brasil, onde todos passaram a noite. Após o susto, eles seguiram viagem para São Paulo.

______continua após a publicidade_______

No instagram, Neymar divulgou um vídeo em que agradece a preocupação dos fãs e esclarece que tudo não passou de um susto. A repercussão foi tanta, que o tópico “Avião do Neymar” se tornou o assunto mais comentado no Twitter do Brasil.

Veja na íntegra, o comunicado emitido pela assessoria do jogador:

“Devido a um pequeno problema no para-brisa do avião da empresa NR Sports, onde estavam o atleta Neymar Jr, sua irmã Rafaella Santos e Bruna Biancardi, o piloto decidiu, por precaução, realizar um pouso antecipado nesta terça-feira (21), em Boa Vista, em Roraima, até que o problema possa ser resolvido. Comunicamos a todos que os passageiros estão bem, aguardando para retomar a viagem”