Edição de novembro/2019 – p. 40

Advento, época de alegrar nosso lar

Preparar a casa para o natal é uma das épocas do ano preferidas de muita gente. Nada como ver as ruas com casas iluminadas e enfeitadas para o natal. Essa época do ano é repleta de muita união e amor entre as pessoas e isso deve refletir na decoração da casa. Investir em enfeites de natal é essencial para deixar a sua casa ainda mais bonita e acolhedora nessa época do ano.

A maioria das pessoas começa a colocar as decorações natalinas no primeiro domingo do Advento, embora não haja uma data definida para decorar a casa para o Natal. Não importa quando decidimos enfeitar a nossa casa com as cores e enfeites natalinos, mas, sem dúvida, encontraremos o momento e as decorações de Natal ideais para preencher nossa casa de alegria.

Para dar as boas-vindas à época de Advento e antecipar toda a decoração do seu lar. Se tiver um jardim, tire proveito de todo o exterior da casa com iluminações e enfeites natalinos.

Enfeites de natal para janelas. Enfeitar sua janela é uma opção ótima para unir a decoração externa com a interna. De um jeito barato e criativo você consegue dar vida para os cômodos da sua casa, mas além das guirlandas, há outras formas de decorar a sua janela utilizando enfeites de natal em torno da casa ou com enfeites pequenos nas árvores e arbustos.