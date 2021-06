Emoção a toda velocidade na montanha-russa ‘Jurassic World VelociCoaster’, em Orlando

Muitas pessoas fizeram fila em Orlando para sentir a adrenalina de estar na montanha-russa mais alta da Flórida, a “Jurassic World VelociCoaster”, a nova atração do “Islands of Adventure da Universal”

Da Redação

Nesta quinta-feira, a grande atração do “Islands of Adventure” da Universal”, em Orlando, foi a inauguração da montanha-russa mais alta da Flórida, a “Jurassic World VelociCoaster”, que reuniu um número expressivo de pessoas, que fizeram fila para experimentar o brinquedo. Com a presença de convidados, foi testada a velocidade da montanha-russa, onde reina uma espécie conhecida de dinossauro: o Velociraptor. E foi considerado um sucesso.

Desde muito cedo, pessoas faziam fila em Orlando para sentir a adrenalina de estar na montanha-russa mais alta da Flórida, a “Jurassic World VelociCoaster”. Os fãs da série “Jurassic Park” poderão vivenciar emoções intensas, em uma velocidade de 155 pés, e experimentar uma corrida de 70 mph ao lado de velociraptors.

Gregory Hall, diretor de arte da “Universal’s Jurassic World Velocicoaster”, disse que uma produção em alto estilo, com tecnologia avançada, foi preparada para que a pessoa que subir à montanha-russa possa sentir as mesmas emoções vividas pelos personagens nos filmes.

As pessoas também conhecerão as aves de rapina Blue, Delta, Charlie e Echo, personagens da franquia Jurassic Park.

“O ‘VelociCoaster’ coloca as pessoas em uma aventura extrema, que as fazem gritar por estar no ar, a toda velocidade, mas também pelo paddock de raptores do Mundo Jurássico, que é repleto de rochas intrincadas, vegetação exuberante e uma torre de vigia imponente. Com foco de pesquisa durante as caminhadas noturnas ”, detalhou Gregory Hall.

A montanha-russa é um veículo de passeio “revolucionário” que foi “especialmente projetado para intensificar a emoção”. Essas emoções ocorrem ao longo de 4.700 pés de pista, algumas das quais ficam a apenas alguns centímetros acima da água da lagoa central das “Islands of Adventure.”

“A ‘Universal’ promete um total de 12 segundos de tempo, uma quantidade excitante de tempo para os passageiros saírem de seus assentos”, disse ele.

“Jurassic World VelociCoaster” foi testada durante uma prévia da mídia no parque temático da “Universal Studios”, na quarta-feira, 9 de junho de 2021, em Orlando, Flórida.