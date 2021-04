Adolescentes, a partir de 16 anos, já podem vacinar na Flórida

Pais ou responsáveis devem acompanhar os adolescentes nos pontos de vacinação da Flórida

Adolescentes de 16 e 17 anos devem comparecer aos pontos de vacinação acompanhados dos pais ou responsáveis, juntamente com a documentação, incluindo a certidão de nascimento. Os atendimentos ocorrem com hora marcada, embora existam locais em que não é necessário agendamento

Da Redação

Agora, adolescentes de 16 e 17 anos já podem ser vacinados na Flórida, com a mudança nos critérios de vacinação, anunciaram autoridades de saúde. A vacina da Pfizer/BioNTech contra a Covid-19 é 100% eficaz em adolescentes – único aprovado para a população mais jovem –, está disponível nos seguintes postos: “Winn Dixie”, “CVS”, “Walgreens”, “Walmart” e “Publix”, que também estão vacinando aqueles que são elegíveis. É preciso agendar consultas online.

“MDC North” e os outros sites “hub” da “FEMA” em Tampa, Orlando e Jacksonville oferecem a vacina J&J. “Publix” também costuma programar vacinas J&J às 7h00 às quartas-feiras por meio de seu portal online.

Lembrando que os adolescentes devem comparecer aos postos de vacinação acompanhados dos pais ou responsáveis, juntamente com a documentação, incluindo a certidão de nascimento. Outro detalhe: há locais com critérios de documentação diferentes, portanto, os responsáveis devem conferir as normas do posto de atendimento antes de sair de casa.

Os atendimentos ocorrem com hora marcada, embora existam outros pontos em que não é necessário agendamento, e a pessoa pode se dirigir ao posto sem contato prévio.

Não é necessário que o morador obtenha a vacina contra Covid-19 exatamente no condado onde mora, mas deverá apresentar um comprovante de residência do estado da Flórida, como carteira de motorista.

Em Miami-Dade, alguns dos locais de vacinação que não exigem marcação prévia incluem o “Bucky Dent Park” em Hialeah, “Overtown Youth Center” e “Oak Grove Park”, no nordeste de Miami-Dade. O local de vacinação com apoio federal no campus norte do “Miami Dade College” também não exige agendamento.

Locais de vacinação com hora marcada:

Hospitais, “Jackson Health System”, “Baptist Health” e “Broward Health”. Pontos administrados pelo condado de Miami-Dade, Tropical Park, Homestead Sports Complex e Zoo Miami. Para fazer o pré-registro, visite: miamidade,gov/vaccine.

Já os postos administrados pelo estado, incluem, “Hard Rock Stadium” em Miami Gardens; “Parque loanDepot” – antigo “Marlins Park” –, em Little Havana e o ‘Tree Tops Park” em Davie. Para fazer o pré-registro, visite: myvaccine.fl.gov