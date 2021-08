Ricardo Oliveira, CEO e Chef do “Adega Gaúcha”, um expert em vinho e carne

Deguste a melhor carne de Orlando – carta de vinhos especiais –, no “Restaurante Adega Gaúcha”, sob o comando do CEO e Chef Ricardo Oliveira. A tradição aliada ao moderno, com pratos saborosos e a Salada Gourmet – opções para os paladares mais exigentes. O ponto de encontro de famílias e amigos que apreciam um bom rodízio gaúcho, entre outras delícias da gastronomia

Em plena atividade em Orlando, o “Restaurante Adega Gaúcha”, sob o comando do CEO e Chef, Ricardo Oliveira, tem as melhores opções de carne e uma carta de vinhos para bem atender aos paladares mais exigentes. Aquele tempero gaúcho – o preparo especial para realçar o sabor da carne e valorizar cada corte –, você poderá sentir ao degustar pratos deliciosos. É o segredo do “Adega” em conciliar o tradicional ao moderno, com opções imperdíveis no cardápio: a La carte, rodízio gaúcho, Salada Gourmet – almoço e jantar –, a preços acessíveis, proporcionando satisfação em ambiente requintado.

A carne no ponto certo – “No ‘Adega Gaúcha’, o cliente tem a opção de degustar a carne tradicional, seja costela ou alcatra, com o acompanhamento moderno, por exemplo, um creme de milho brulee e couve de Bruxelas. Servimos Carpaccio. Essa mistura é bem interessante, e esse é o nosso diferencial no atendimento, que vem agradando”, ressalta o Chef Ricardo.

Destaque também à experiência dos Chefs Ernani Jr. e João Patrício, no preparo de pratos a La Carte, carne com aquele gostinho de quero mais – cordeiro, frango, filet mignon ou costela. “O cliente acompanha o preparo da carne, que é servida por um chef, e também pela nossa equipe durante o rodízio, vestida a caráter, com a bombacha gaúcha. ”, complementa Oliveira.

“O comprometimento de nosso staff é com o cliente, para que o cliente se sinta como um convidado em nosso restaurante. O cliente é o nosso maior interesse, e deve se sentir em casa. E quando convidamos uma pessoa para a nossa casa, fazemos o melhor para agradá-la, preparamos o nosso melhor, e é exatamente isso a nossa filosofia de atendimento no ‘Adega Gaúcha’. O cliente em primeiro lugar”, diz o Chef.

Tradição aliada ao moderno – “Também atendemos aquele cliente que está em trânsito, que vai levar a comida para casa ou para o trabalho, então ele apresenta o seu pedido e o preparamos. Inclusive, pode ser por peso, ou apenas o Salada Gourmet, ou alguma outra opção. Isso tem funcionado com a pandemia, clientes que fazem o pedido e levam para casa”, informa.

Expert em vinhos

O CEO Ricardo Oliveira é um sommelier em vinhos – sabe tudo sobre essa nobre bebida – estudou sobre vinhos em Las Vegas, onde obteve conhecimentos privilegiados. “Foi um período importante quando fui para Las Vegas estudar sobre vinhos, onde também morei por um período. O sommelier é o responsável por cuidar da carta de bebidas de um restaurante, com qualificações necessárias para degustação e optar pelos melhores vinhos”, ressalta.

Ambiente agradável para você e sua família – Mineiro de nascimento, mas gaúcho de coração, lembra Ricardo Oliveira, quando indagado, que no Brasil trabalhou como provador de café, vindo para os EUA para trabalhar com o tio em um restaurante, em Nova York. Depois foi trabalhar no tradicional restaurante “Fogo de Chão, onde atuou como gerente geral. Mas, a cidade de Orlando chamou a sua atenção. Algo assinalava que aqui, na Flórida, ele poderia desengavetar um projeto, o “Restaurante Adega Gaúcha”.

“Orlando é uma cidade que abriga uma comunidade latina muito grande. E quando vim para cá, coloquei em prática o meu restaurante, e deu certo. Busquei uma área adequada para montar o restaurante. O ‘Adega Gaúcha’ é uma realidade, e atende uma clientela muito especial, com preços bem acessíveis no seu cardápio. Oferecemos a melhor carne, com o tradicional preparo gaúcho.”

“O ‘Adega Gaúcha’ está de braços abertos esperando por você, sua família e seus amigos. Venham degustar a melhor carne da região, acompanhada de opções modernas, e um bom vinho para celebrar esse momento tão especial. Passe horas agradáveis em nossa companhia, com atendimento especial. Sejam bem-vindos!”

Serviço

Adega Gaúcha – 8204 Crystal Clear, Orlando, FL 32809

Atendimento: Lunch, Brunch, Dinner e Happy Hour: das 11h30 am às 9pm (segunda à sexta); sábado, das 11h30am às 10pm e, domingo, das 11h30am às 9pm

Fone– 407- 250-4455

Website– www.adegagaucha.com