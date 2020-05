Ação solidária da LBV socorre famílias com cesta básica em Newark (NJ)

Voluntários da LBV se mobilizam em Newark na distribuição de cestas básicas

Legião da Boa Vontade – LBV – se mobiliza na arrecadação de alimentos para amenizar o impacto social da pandemia da Covid -19 e ajudar famílias em risco alimentar em Newark (NJ)

Da Redação

Com o objetivo de socorrer as comunidades em Newark – New Jersey –, que se encontram em situação de pobreza com o surto da Covid-19 – muitas pessoas estão desempregadas –, a Legião da Boa Vontade (LBV) – Legion of Good Will –, nos EUA, vem se mobilizando sua rede de apoiadores para arrecadar alimentos. A meta é distribuir cestas básicas para essas famílias, afetadas pela pandemia.

E as equipes de voluntários não têm medido esforços para distribuir cestas de alimentos, suprindo necessidades em momento de tão delicado para pessoas que estão sem renda, ao perderem os respectivos empregos.

Seguindo as orientações das autoridades, muitas famílias precisaram ausentar-se de seus postos de trabalho para conter o avanço do coronavírus. Diante disso, sem trabalho e escola, familiares precisam de ajuda para garantir a refeição diária.

Famílias afetadas – A LBV conta com o apoio de vários parceiros, entre eles a rede de supermercados “Seabra’s Market”, que está sendo um reforço importante de alimentos para distribuição das cestas emergenciais às famílias da comunidade afetadas durante o período de reclusão.

Essa não é a primeira vez que as organizações trabalham em parceria, já que o “Seabra’s Market” é um dos principais apoiadores da Campanha “Ronda da Caridade da LBV”, que distribui alimentos semanalmente a moradores de abrigos da região.

Até o momento, a campanha “SOS Disaster”, da LBV, já distribuiu mais de duzentas cestas a famílias da comunidade, o que equivale a mais de quatro toneladas de alimentos – arroz, feijão, macarrão, molho de tomate, sopa, aveia, frutas e vegetais, entre outros. Com a parceria, a LBV espera distribuir outras centenas de cestas nas próximas semanas, somente nos EUA

Ajuda emergencial – Esta ação de ajuda emergencial acontece também em outros seis países que contam com a Legião da Boa Vontade em ações locais – Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, Bolívia e Portugal. Ao todo, já foram distribuídas mais de 150 toneladas de alimentos e itens de higiene.

Para apoiar a campanha, acesse www.lgw.org/donate e faça sua doação eletronicamente. Se desejar fazer doações em gênero, a instituição pede que o seu contato seja feito por e-mail para ajustes logísticos e de segurança. Neste caso, envie uma mensagem para o e-mail info@lgw.org.

Serviço

Email: info@lgw.org

Telefone: (646) 398-7128

Website: www.lgw.org/hunger