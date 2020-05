Cestas básicas arrecadadas pela “Fundação People Who Make A Diference”

A distribuição de cesta básica às famílias de baixa renda em Orlando mobiliza entidades filantrópicas. A ação comunitária tem o empenho da “Fundação People Who Make A Diference”, Centro Espírita “Amor e Caridade” e igreja “Graça Fellowship Church Orlando”

Da Redação – Orlando

Diante do contingente de famílias em dificuldades financeiras em Orlando – perda de emprego, filhos que se alimentam em escolas públicas e tantos transtornos provocados pela Covid-19 –, entidades filantrópicas vêm realizando campanhas de ajuda humanitária, com a arrecadação de alimentos. A distribuição de cestas básicas, em pontos diversificados da cidade, tem sido de extrema importância durante a semana, suprindo a necessidade de crianças e de seus respetivos familiares. Neste contexto, empenho da “Fundação People Who Make A Diference”, presidida por Marcia Romero; Centro Espírita “Amor e Caridade”, através do Diretor de Eventos, Silvando Castro e Sandra Oliveira; da ‘Graça Fellowship Church Orlando’, liderada pelos pastores André e Renata Loyola.

Marcia Romero – Essa tem sido a ação comunitária da “Fundação People Who Make A Diference”, presidida por Marcia Romero – fundadora –, em ajuda às famílias que atravessam momento delicado pela falta de emprego, suprido pelo recebimento semanal de cesta básica. “Temos contribuído também com o ‘Projeto de Distribuição de Alimentos’, doados pela UHCN, projeto semanal que atua na comunidade há mais de três anos, liderado pelos pastores Walter Calijuri e esposa. Deus tem multiplicado e, semanalmente, mais de 280 famílias recebem cestas básicas. Em um mês distribuímos mais de 1.000 cestas básicas”, informa Márcia Romero.

“Nós nos unimos também com o grupo ‘Amigos Por Orlando’, liderado por Vanessa Caetano, e a ‘Graça Fellowship Church Orlando’, liderada pelos pastores André e Renata Loyola, onde 70 famílias foram alimentadas na primeira semana de Abril de 2020”, complementa Márcia.

“Importante lembrar que a ‘People Who Make A Difference’ é uma organização sem fins lucrativos, atuando desde agosto de 2011, auxiliando os brasileiros de baixa renda, que tem como atividade principal dar suporte financeiro a população enferma, que não tem Plano de Saúde e pertence ao grupo de baixa renda”, enfatiza a fundadora.

Márcia Romero ressalta ainda a contribuição da fundação, que tem enviado recursos para o ‘Projeto Desperta’, em Rio Claro( SP), onde mais de 30 famílias foram alimentadas nos primeiros dias do mês de abril de 2020.

Serviço

“Fundação People Who Make A Diference”

8751 Commodity Circle Suite #11

Orlando FL 32819

Fone – 321- 527-4593

Website – www.peoplewhomakeadifference.org

Centro Espírita “Amor e Caridade”

Silvando Castro e Sandra Oliveira -Já o Centro Espírita “Amor e Caridade” (16 anos servindo com Jesus), em Orlando, através do Diretor de Eventos, Silvando Castro, e esposa, Sandra Oliveira, vem realizando campanha de arrecadação de cestas básicas em ajuda às famílias de frequentadores do centro – que perderam emprego com a pandemia coronavírus. Fundado pela senhora Elizete Neves, o centro espírita – “Spiritist Center Love and Charity” – , é referência da comunidade, e na próxima sexta-feira, dia 8 de abril, fará a entrega de 30 cestas básicas, cumprindo a missão de suprir a necessidade das famílias nesse momento tão delicado.

Fundadora Elizete Neves – Segundo Silvando, a iniciativa aconteceu mediante as dificuldades enfrentadas pelas famílias de frequentadores do centro espírita, com a perda de empregos, no surto do coronavírus que invadiu os EUA. “Temos um grupo no whatsapp de frequentadores do ‘Amor e Caridade’, então fizemos uma campanha para arrecadação de cesta básica, com alimentos para manter essas famílias no mínimo quinze dias. A resposta positiva foi de imediato, todos colaboraram e pudemos preparar 30 cestas”, comemora Silvando.

Explica o diretor de Eventos que a princípio, “encontramos dificuldades para arrecadar os mantimentos para compor à cesta básica porque nos supermercados há uma limitação para compra desses alimentos. Conheci um rapaz que trabalha como atacadista e ele me forneceu os produtos que precisávamos. Agora, nosso próximo passo é fazer outras arrecadações, expandindo esse trabalho de ajuda às famílias necessitadas. São famílias de brasileiros, de hispânicos e algumas famílias americanas”, reforça.

“Quem puder colaborar com a nossa campanha, poderá doar 50 dólares, que serão revertidos na compra desses alimentos. Temos feito uma cesta básica bem reforçada, com os alimentos básicos para o consumo de uma família em até 15 dias. Importante lembrar que oferecemos recibo às pessoas que fizerem doações em dinheiro, que poderá ser deduzido no Imposto de renda”, complementa.

Serviço

Locais para doação em dinheiro

PayPal – ceac.orlando@gmail.com

Bank of America via zelle

ceacoiafl@gmail.com

“Graça Fellowship Church Orlando

Pastores Renata Loyola e André – A igreja “Graça Fellowship Church Orlando”, liderada pelos pastores André e Renata Loyola, em parceria com o grupo “Amigos Por Orlando” – com a ajuda de Jeniffer Berger –, tem atendido a demanda de famílias necessitadas, em Orlando, realizando a entrega de mais de 100 cestas básicas na semana, através de colaboradores, pessoas que doam alimentos ou quantia em dinheiro, que é revertida na compra de alimentos para compor a cesta básica. “São cestas que atendem as necessidades de uma família brasileira, incluindo feijão, café, arroz, óleo e os demais produtos de primeira necessidade”, explica Renata. “É um momento muito delicado. Há um número grande de pessoas em dificuldades financeiras, sem condições para comprar alimentos”.

“Temos três postos de arrecadação em Orlando, onde as pessoas podem deixar alimentos ou, se preferir, doar uma quantia em dinheiro que será utilizada na compra de alimentos. Temos feito à entrega de cestas básicas às sextas-feiras, com a ajuda de uma equipe de voluntários, que se deslocam para fazer as entregas”, complementa Renata Loyola.

A pastora menciona a boutique de doações, nas dependências da igreja “Graça Fellowship Church Orlando”, com roupas, sapatos – sapatos de crianças –, bolsas e acessórios. Os artigos doados são revertidos em prol da campanha para a compra de cestas básicas às famílias em dificuldades em Orlando. “Graças a Deus temos recebido muitas pessoas na nossa boutique. Mas tudo é feito com os procedimentos de isolamento entre as pessoas, limitando o número de pessoas no interior da boutique para evitar aglomeração. Agradeço a todos que têm colaborado com a nossa campanha”, finaliza Renata.

Serviço

Locais para entrega das doações

Graça Fellowship – 9535, Satélite Blvd Suite 120 (Hunters Creek)

Horário – segunda a sábado – 10AM às 6PM

Boost Cell Phone 4654 South Kirkman RD (Mall Publix)

Horário – segunda a sábado – – 10AM às 6PM

Times Square Marketplace – 6401- Times Square Ave (Mall em frente ao Hamptons)

Horário – segunda a sábado – 10AM às 6PM