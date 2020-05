Márcio Fabrício, da ONG Velejando com Deus, participa de Ação Comunitária

Ação Comunitária distribui cestas básicas às crianças de escolas públicas que não estão recebendo merenda diária. A iniciativa mobiliza igrejas de Orlando e Márcio Fabrício, da ONG “Velejando com Deus”

Da Redação – Orlando

Márcio Fabrício Nunciaroni, da ONG “Velejando com Deus”, em parceria com a igrejas, “Horizon West Church”, “Life Church”, “Oasis Church” e “Harvest Church”, vem realizando “Ação Comunitária”, em Orlando, distribuindo cestas básicas, especialmente às famílias que possuem filhos nas escolas públicas e que não estão recebendo merenda diariamente. “As crianças que se alimentam na escola e que hoje estão em casa, por conta da pandemia, precisam de ajuda, de alimentos. São crianças de famílias pobres, de pais que perderam o emprego e passam por dificuldades, então procuramos suprir com cestas básicas”, comenta Márcio Fabrício.

“Nós – igrejas e voluntários –, fomos capazes de servir 40 famílias com caixas cheias de mantimentos e cerca de sete outras com alguns itens menores em sacos. Sabemos que muitos de vocês queriam estar aqui e somos muito gratos por uma comunidade que é tão apaixonada por servir e amar”, enfatiza.

“Tivemos que manter nosso limite de 10 pessoas, para que apenas dois pastores pudessem vir de cada igreja. Obrigado a todos aqueles que estavam orando durante esse tempo. Essa entrega acontece especialmente para atender as famílias que possuem filhos nas escolas públicas. Crianças que não estão recebendo sua merenda diariamente”, reforça Márcio.

Entrega de cestas básicas – Márcio Fabrício Nunciaroni informa às famílias que necessitam de ajuda – receber cesta básica – que podem retirar os alimentos às quartas-feiras, das 10:00 as 12:00, no seguinte endereço: 607 Avalon Rd, Winter Garden, Florida’.

“Velejando com Deus”

Segundo informou Márcio, a ONG “Velejando com Deus”, que também conta com o empenho de Daniela Nunciaroni, percorrendo vários países com missão de levar amor e ajuda ao próximo, realizou nesse domingo – dia 3 de maio –, a entrega de 23 cestas básicas em apoio às 23 famílias que vivem isoladas na ilha do “Monte de Trigo, “onde trabalhamos desde 2012”.

Segundo Márcio, o nome “Monte de Trigo” foi dado pelos europeus pioneiros, pois já aparece no mapa de João Teixeira Albernaz, de 1631. A ilha é habita há séculos. Num documento de 1734, padres Carmelitas compraram as terras do “Monte de Trigo” e de “Barra do Uma” com a intenção de plantar café na costa e manter na ilha a produção pesqueira que já rendia 4000 peixes ao ano, para alimentar os agricultores.

“A ilha tinha 200 habitantes na primeira metade do século XX. Plantavam café, feijão, mandioca, frutas, faziam farinha, secavam peixes e iam a Santos vender a produção. Agradecemos aos amigos por todo apoio durante esses 14 anos Velejando com Deus”, conta Nunciaroni,

Serviço

Local de entrega de cestas básicas – 607 Avalon Rd, Winter Garden, Flórida

Dia e horário – Quarta-feira, das 10:00 às 12:00