Abram alas para o ‘Rei de Orlando’, o brasileiro Mr. Manzione!

Com quase dois milhões de seguidores em suas rede sociais – obtendo mais de 250 milhões de acessos em um ano –, Henrique Manzione, o Mr. Manzione se tornou um fenômeno do Instagram e TikTok. Com sua coroa dourada e vídeos hilários, ele foi eleito ‘O Rei de Orlando’, encantando adultos e crianças com humor e criatividade

O incrível ‘Rei de Orlando’ é um importante influenciador das redes sociais – Instagram, YouTube e TikTok –, com 1,6 milhão de seguidores no TikTok e 200 mil no Instagram, obtendo mais de 250 milhões de acessos em um ano, o que o torna um fenômeno. Trata-se do brasileiro Henrique Manzione, o Mr. Manzione, que conquistou fans na Flórida e no Brasil, munido de sua coroa dourada, cravejada de pedras, criando conteúdos hilários nos seus vídeos. E parafraseando o dito popular: “quem é rei nunca perde a majestade”, Manzione é reverenciado quando reconhecido em restaurantes e demais locais públicos. Ele representa o símbolo de uma soberania de honra e lealdade aos seus admiradores. “A minha coroa traduz a mensagem de que tudo é possível, de que nós podemos conquistar os nossos sonhos, independente de quaisquer condições. Basta se acreditar e seguir em frente”, relata Mr. Manzione.

Atração dos eventos – “As pessoas no início, me achavam maluco por usar uma coroa nos lugares que frequento nas horas de lazer, seja em uma balada ou restaurante. Hoje a coroa é a minha marca, e onde quer que eu vá, uso a coroa. Têm pais, quando me reconhecem, pedem para tirar fotos com os seus filhos e se demonstram mais empolgados que as próprias crianças, e isso tem acontecido com frequência. Faço o meu trabalho com muita responsabilidade, mesmo sendo algo hilário, principalmente com as crianças. Apesar de meu conteúdo não ser para o público infantil, inevitavelmente acabo atraindo essa audiência, e tento me policiar sempre que possível.”, fala com seu bom humor.

A imagem do jovem que se tornou rei perante seus seguidores e amigos tem um recado extremamente importante, segundo aponta Manzione, que superou com bom humor o desafio de ser obeso. “A minha imagem transmite às pessoas alegria e descontração. E mesmo eu sendo gordo, de não ter padrão estético que a sociedade exige, posso ser feliz, engraçado, e fazer as pessoas felizes também. Você pode ser amado, e não importa quem você seja, compreende? Nada disso é relevante quando a sua força interior sobrepõe aos inconvenientes. Ser gordo não é ser doente! Viva como você é, sem se depreciar”, alerta.

“Têm pessoas que saíram da depressão quando passaram a me acompanhar, assistir aos meus vídeos. Perceberam que a alegria, a felicidade, a realização pessoal independe de estereótipos. É preciso ter amor próprio, e é isso que procuro passar às pessoas. Eu sou rei, você pode ser rei, todos podem quando se acreditam”, complementa.

Indagado sobre o seu “reino”, do perfil do “povo” que podem adentrar à sua história, Mr. Manzione foi enfático: “O meu reino é Orlando! E todos são bem-vindos, quero ajuda-los. A minha missão nas redes sociais é tirar o sorriso das pessoas, deixa-las alegres, passar mensagens de muito otimismo com humor e descontração. O meu humor é espalhafatoso, mas sem ofensas a quem quer que seja. Criar conteúdos é uma missão diária, atendendo a expectativa de meus seguidores”, diz.

“Inclusive, tem um quadro que eu faço, inspirado no tira ou não tira o chapéu de Raul Gil, que se chama ‘Tira ou não tira a coroa’. É uma brincadeira muito interessante onde convido um influenciador para participar, e menciono outros grandes nomes, perguntando ao convidado se ele tiraria ou não a coroa para determinada pessoa”, conta.

Influência da carreira

Poder de comunicação – Henrique Manzione tem um agradecimento especial ao Youtuber Júlio Cocielo, que influenciou a sua carreira. “Quando eu conheci o Júlio Cocielo – 2016 –, youtuber importante nas redes sociais, ele me incentivou muito e passou uma energia positiva. Isso foi primordial para que eu começasse o meu trabalho, gravando vídeos, mesmo com pouco conhecimento e experiência, o que impulsionou o meu trabalho. Tenho um carinho especial por ele, e não poderia deixar de menciona-lo nessa entrevista”, evidencia.

Quanto ao uso da coroa – parte fundamental da história da coroa –, lembra Mr. Manzione que tudo começou quando ele foi a uma festa a fantasia, em Orlando, vestido de rei. E durante o evento, “desfilei vestido de rei, com muito bom humor, levando alegria as pessoas, e todos gostaram da minha performance. Foi quando um amigo me chamou de ‘rei de Orlando’ e a coisa pegou. Eu gravei com um youtuber que estava na festa, vestido de rei, e deu certo. A partir dessa noite, passei a usar a coroa. Eu ia a festas, nos encontros com os amigos usando a coroa. Virou a minha marca registrada, e não deixe de usa-la”, fala com entusiasmo.

Hora do trabalho

Mas, na vida real – longe da realeza –, Henrique Manzione tem o seu trabalho no comando da empresa “EMT Contractors”, em Orlando, em sociedade com o irmão, Tiago Manzione, e a cunhada, Mariana Manzione. A “EMT” é uma construtora renomada, que faz desde uma pequena reforma, até mesmo construção de novas casas e, atualmente, trabalha com investidores em projetos de comunidades inteiras – atua em todo estado da Flórida. “Trabalho das oito às cinco horas na empresa, todos os dias, depois então assumo o meu papel como Rei de Orlando”, lembra Manzione.

História

Henrique Manzione nasceu e cresceu em São Paulo, bairro da Mooca, Zona Leste da cidade. Mudou-se para os EUA aos 16 anos, indo morar no estado de Maryland, quando começou a trabalhar. Teve de abandonar os estudos após sua chegada, trabalhando como ajudante na construção civil, ramo no qual se manteve por muitos anos. Com isso adquiriu conhecimento e experiência suficiente para obter sucesso na sua empresa atual, “EMT Contractors”, em Orlando, onde vive.

E apesar de gravar vídeos esporadicamente, desde 2010, por Hobby, e ter como sonho ser um grande criador de conteúdo, sua carreira só começou mesmo em 2016. Em 2018, lançou alguns vídeos que explodiram no Facebook. Entretanto, em 2019 que as coisas começaram a tomar rumo, após conhecer e consolidar uma amizade com o Youtuber Afreim, da famosa “Mansão Breakmen” . E através do mesmo, conheceu os primos, Gabriel Neox e Eagle Trindade, da “Neagle House”, com os quais desenvolveu uma amizade muito grande.

E através de muito incentivo, Mr. Manzione hoje já conta com 1,6 milhão de seguidores, mais de200 milhões de acessos no TikTok, e 200 mil seguidores com mais de 50 milhões de acessos no Instagram. Sem dúvida, ele é mesmo o Rei de Orlando!

Serviço

2019 – Mr Manzione / Ele mesmo / Canal oficial do YouTube / https://youtube.com/MrManzione

2020 – Mr_Manzione / ele mesmo / conta oficial do TikTok / https://vm.tiktok.com/ZMe6j1PL8/

2020 / Dance Monkey versão brega funk – Ela dança / Ele mesmo / Protagonista do clipe no canal do Dj Flow Key / https://youtu.be/0JtC7b9GQ9U

2019 – presente / Tira ou Não Tira a Coroa / quadro de entrevista através de seu canal oficial no YouTube