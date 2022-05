Para um dia tão Especial o abraço às mães que fazem a diferença e que se destacam na Comunidade em Orlando

Neste domingo especial, Dia das Mães, o reconhecimento às esposas, mães e trabalhadoras que gerenciam o tempo com muita eficácia, desenvolvendo todas as tarefas com presteza, entre a família e as atividades pessoais

Paulo de Souza

Neste domingo especial, dedicado ao “Dia das Mães”, a equipe do “Nossa Gente” envia um abraço especial às mães do Brasil que residem em Orlando, e demais cidades da Flórida Central, e que se destacam pelo empenho e empreendedorismo – também as donas da casa. Mulheres que fazem a diferença e que integram uma Comunidade que ganha força na Flórida, marcando presença em vários segmentos de atuação, seja no mercado de trabalho ou através de ações humanitárias. Brasileiras que não medem esforços, fazendo valer todos os seus objetivos.

Orlando é uma cidade vibrante, com seus parques – entre outros pontos de atração –, atraindo visitantes de várias partes do mundo. E nesse contexto, a Comunidade Brasileira tem prestado serviços relevantes, com acolhimento, informações e desenvolvimento. E, evidente, as mulheres brasileiras – a maioria mamães –, galgaram passos significativos, ocupando postos importantes de trabalho, seja no campo da saúde, do mercado imobiliário, do setor da beleza, da gastronomia e do entretenimento.

Esposas, mães e trabalhadoras que gerenciam o tempo com muita eficácia, desenvolvendo todas as tarefas com presteza, entre a família e as atividades pessoais. Importante lembrar que um número expressivo de mulheres brasileiras em Orlando está à frente de empreendimentos de destaque na cidade, ressaltando o poder absoluto de realização dessas empreendedoras.

Vale ressaltar que o “LIDE – Business Leader’Group USA/Florida” –, criou um departamento dedicado às brasileiras empreendedoras, o “LIDE Mulher Orlando” comandado pela empresária Luciana Eliseu, que atua em investimentos financeiro, imobiliário e projetos de decoração de alto padrão. Foi um passo acertado, de extrema valia.

São mamães que nas últimas décadas, adotaram carreiras em tempo integral, criando novos caminhos no mercado de trabalho – buscando alternativas. Mulheres que trabalham e que estão contribuindo não apenas com os filhos, mas também com toda a sociedade. É preciso aceitar que as compensações são inevitáveis e acompanhar esse estilo de vida que rompe com a tradição da ser apenas a dona do lar.

Isso ajuda a aliviar em muito o estresse e a pressão, e tornará mais fácil para as mulheres administrar com eficácia a multiplicidade de papéis e responsabilidades. Um despertar de energia para seguir em frente e tocar a empresa da família, por exemplo, e cuidar da criação dos filhos, entre outros encargos.

Às mamães de forma geral – sejam empresárias ou donas de casas –, o cumprimento e o abraço fraterno de toda equipe do “Nossa Gente”, por data tão significativa, que reconhece a importância de uma luta diária, entre o trabalho, os filhos – pela família com propósito primordial. Parabéns a todas as mães neste domingo tão especial!