Edição de maio/2019 – p. 46

A vez de Alexandre Pires contagiar Orlando

Orlando se prepara para receber um dos grandes nomes do pagode e do samba brasileiro, o vocalista Alexandre Pires – ex-grupo Só Pra Contrariar –, em supershow que acontecerá dia 2 de junho, às 19 horas , no Gilson’s Music Hall, inaugurado recentemente, com capacidade para 1.500 pessoas. Na bagagem, o repertório assinado pelo próprio artista e tem sido levado para todo Brasil, e que passeia não só pelos grandes sucessos do Só Pra Contrariar, mas também por hits que marcaram sua trajetória. A apresentação promete agitar os convidados, mostrando a ginga e o carisma de Alexandre, ganhador de diversos prêmios, dentre eles o de “Melhor Artista do Ano” pelo Latin Music Awards.

“Estávamos trabalhando a turnê internacional e muitas pessoas no exterior pediam nosso show, então resolvemos fazer um espetáculo com os grandes hits 90, que foi uma época recheada de sucessos. Todas as músicas foram escolhidas com muito carinho e dedicação, pois foram músicas muito marcantes na época e que empolgam o público até hoje. É uma responsabilidade imensa reproduzi-las”, conta Alexandre.

Alexandre Pires que completou 43 anos recentemente partiu para carreira solo em 2001, quando lançou também seu primeiro álbum em espanhol – que depois também ganharia a versão em português –, intitulado “É Por Amor”. Um ano depois, o cantor deixou o Só Pra Contrariar para investir de vez na carreira solo. Ele conseguiu reunir mais de 14 mil pessoas em apresentação em Nova York, em 2002. Inclusive, nos EUA fez apresentação especial na Casa Branca para o então presidente George W. Bush, onde cantou “Garota de Ipanema” em português e em inglês.

Natural da cidade de Uberlândia (MG) Alexandre Pires soube fazer do seu pagode com samba a dosagem ideal para agradar os fãs, esbanjando categoria nas suas criações. Além de cantor, compositor e instrumentista, é de uma família de músicos e, deste contexto familiar envolvido na arte é que Pires, desde muito cedo, investiu na carreira musical. Com a formação artística ganhou rapidamente notoriedade musical despertando o interesse do mercado fonográfico.

Músicas que marcaram época

A partir do início da década de 90 o Grupo SPC foi ganhando notoriedade e sucessos como “Que se Chama Amor”, “Domingo” entre outras foram se tornando populares e entrando para o cancioneiro nacional como músicas que marcariam uma época. Atualmente as músicas do SPC ainda estão entre as mais executadas em barzinhos, rádios e festas particulares no país.

O sucesso estrondoso e uma vasta agenda de shows não deixariam Alexandre Pires fora de um sonho antigo que guarda desde muito cedo: ser um cantor reconhecido internacionalmente. Foi neste fervor que passou a lançar singles e álbuns em carreira solo. O cantor se destacou ainda fazendo versões de músicas internacionais e por também gravar álbuns em espanhol. O cantor é um dos mais premiados colecionando alguns prêmios da música nacional e internacional. Inclusive já ganhou o Prêmio Raça Negra e o Grammy Latino.

Em 2007, lançou álbum visando o mercado exterior e também foi um dos seus grandes sonhos, que era gravar um álbum só com canções de Julio Iglesias, intitulado “A un ídolo”. Alexandre volta em 2010 com CD de inéditas, intitulado “Mais Além”. O álbum contou com os sucessos “Eu Sou o Samba” tendo a participação de Seu Jorge e as baladas “Quem é Você” e “Erro Meu”.

Alexandre grava seu terceiro DVD da carreira solo em São Paulo no dia 11 de Abril de 2012, intitulado “Eletrosamba”, com a participação de Cláudia Leitte, Xuxa, Abadia Pires, Só Pra Contrariar e Mumuzinho. Já em 2017, Alexandre lança o novo trabalho, em CD e DVD, intitulado “DNA Musical” que exploram as influências essencialmente do cancioneiro da MPB que o cantor teve da família. O trabalho conta com as participações de Caetano Veloso, Milton Nascimento, Jorge Ben Jor, Martinho da Vila, Gilberto Gil e Djavan.