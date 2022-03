A seleção italiana de futebol está, mais uma vez, fora da Copa do Mundo. A squadra azzurra perdeu para a Macedônia do Norte, nos playoffs das Eliminatórias Europeias, e, assim, ficará de fora da Copa pela segunda vez consecutiva.

A partida, que aconteceu em Palermo, foi dominada pela seleção italiana pela maior parte do jogo, porém quem marcou foi o time da Macedônia aos 47 do segundo tempo, num belo chute de Trajkovski de fora da área.

Com a derrota por 1×0, o time italiano não tem mais chance de disputar a Copa do Mundo no Catar.

O time da Macedônia ainda precisa ganhar de Portugal para garantir a vaga inédita para o Mundial. O jogo acontece na próxima terça feira.