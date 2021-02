Nos parques e restaurantes de Orlando, casais apaixonados fazem pedido de casamento.

Incontáveis pedidos de casamentos ocorreram – e ocorrem – em algum ponto de parques e restaurantes de Orlando, inspirando casais apaixonados. No Brasil, pessoas aguardam ansiosas pela liberação do turismo para que ocorra a tão esperada promessa de amor, seja no “Magic Kingdom “ou nas alturas, a bordo de um balão em “Disney Springs”

Qual é a magia de Orlando? Muito além de parques temáticos, diversões e brinquedos da “Disney”, “Universal” e o “SeaWorld”, que atraem turistas de várias partes do mundo, há o reverso desta magia, que são os tradicionais pedidos de casamento. Exatamente isso! Declarações de amor que ecoam pelos quatro cantos da cidade – o destino preferido de turistas brasileiros –, em um clima perfeito para os apaixonados, que extravasam o amor latente, ajoelhando-se sem pudor, com a célebre pergunta: ‘Quer se casar comigo?’

Momento do “sim” – Orlando é mesmo uma cidade casamenteira. Sabe-se que incontáveis pedidos de casamentos ocorreram – e ocorrem – em algum ponto de parques, ou mesmo em restaurantes, em Downtown, cenários que inspiram o romantismo, sob os olhares entusiasmados de amigos, turistas e de personagens de Walt Disney. Mas os tempos são difíceis com a pandemia, e muitos votos de amor tiveram que ser adiados em consequência dos acontecimentos, desde o ano passado – que fecharam o “Aeroporto Internacional de Orlando” para estrangeiros. Mas há os que resistem, e permanecem no compasso de espera.

Nas agências de turismo, casais que aguardavam pela viagem dos sonhos – concretizar o pedido de casamento em Orlando –, inclusive, convidando alguns amigos e familiares como testemunhas deste inesquecível acontecimento, viram essa possibilidade frustrar-se, afinal, o turismo está interrompido para estrangeiros. Resta, no entanto, aguardar uma próxima oportunidade. Mas e o pedido de casamento? É possível esperar?

No Brasil, casais aguardam ansiosos pela liberação do turismo, o quanto antes, para que seja consolidada a promessa de amor, o tão sonhado pedido de casamento, no “Magic Kingdom”, por exemplo – frente ao “Castelo da Cinderela” –, impulsionando uma decisão importante de suas vidas. Passagens foram compradas, tudo estrategicamente preparado, entretanto, a teoria na prática é outra. No momento, não há previsões de quando o aeroporto de Orlando será reaberto para receber os afoitos casais estrangeiros. O coronavírus é mesmo um vilão que atrapalhou planos e colocou o mundo em quarentena!

E se Orlando, um dos destinos turísticos mais queridos pelos brasileiros, era visto apenas como um polo de visitação para conhecer os parques e atrações da cidade, agora tem outra vertente: casais imbuídos em declarar-se publicamente o seu amor incontido. E tanto romantismo assim, requer uma atenção especial da cidade para os futuros papais e mamães.

Juras de amor nas alturas

No topo da Orlando Eye – E se há os que preferem a terra firme para realizar o pedido de casamento, existem os locais inusitados em Orlando, procurados pelos casais que desejam aliar-se o amor à adrenalina. Nas alturas, por exemplo, a bordo de um balão, tem sido uma opção muito requisitada – acredite! Em “Disney Springs”, há balões que proporcionam uma paisagem belíssima, romântica, principalmente ao pôr do sol – o nome do agendamento é “Characters in Flight”. Casais que foram para o alto reiterar os votos de casamento, o pedido de noivado e comemorar suas bodas.

Outro ponto escolhido pelos casais é no topo da “Orlando Eye”, a 5ª maior roda-gigante do mundo, onde casais fizeram – fazem – declarações de amor e juram “viver felizes para sempre”. Todas as alternativas são nobremente válidas, tendo como cenário de fundo as belezas de Orlando.

Michey e Minnie, amor eterno – Para os casais mais clássicos, o restaurante é o clima perfeito para um momento tão esperado. E todo o ritual conta com a participação de terceiros, no caso o garçom, que incrementa o pedido – seja de noivado ou de casamento. Ele coloca a aliança no copo, e, ao trazer na bandeja, entrega para o noivo. O desfecho você já sabe: aplausos de pessoas a volta, a emoção da noiva e, claro, o beijo apaixonado.

Orlando está no topo da lista de casais apaixonados, que escolheram – e almejam – a cidade da Magia para celebrar tanto romantismo. Há que diga que Michey Mouse e Minnie representam muito bem os casais apaixonados, pois nas histórias em quadrinhos – nos desenhos animados –, Michey e Minnie são tão antigos quanto o próprio Universo Disney, e seu amor também. E não importa o quanto mudem, eles estarão sempre um ao lado do outro, apoiando, oferecendo carinho e mantendo a chama do amor acesa. Ambos vivem “um amor verdadeiro”.